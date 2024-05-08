任內最困難工作潘文忠這麼說 品德教育「不是讓孩子背教條」

媒體人王時齊今日在Yahoo TV「齊有此理」節目上，訪問教育部長潘文忠。訪談中談到108課綱的審議是一項大工程，先前課綱遭批評無恥、去中化，潘文忠強調現在的品德教育不是要讓孩子背教條，而是在生活中實踐，且課綱涉及中國的份量並無減少。

二度擔任教育部長的潘文忠，是台灣教育史上任期最久的教育部長。王時齊今日在訪談中問他任內最複雜、最困難的工作是什麼，潘文忠表示：「一定是108課綱」。課綱內容關係到老師的教學、學生的學習，從國小到高中、技術高中都包含在內，是一項龐大工程。

2016年發生過反課綱運動，潘文忠表示，年輕孩子認為課綱處理過程不夠公開、缺乏公共參與討論，所以後來強烈要求課綱審議過程要有學生參與。審課綱的時間長達2年9個月，到後期幾乎每周兩天周末都在開會，他幾乎主持每一場會議。

王時齊問到先前北一女中教師區桂芝批評課綱無恥，也有人認為現在學生連岳飛都不認識。潘文忠回應，108課綱最重要的設計是必須跟著社會、國際需求的趨勢，因此各領域專家在討論國文課綱時，不會設定去中化、調降文言文比例這樣的目標，而是要讓孩子學會表達、溝通、思辨。在討論課綱時，不會聚焦哪篇古文沒擺進來，例如沒有顧炎武的廉恥就會缺了廉恥，孩子原本要學會的語文能力，不會因為沒有哪一篇課文就不足。

潘文忠指出，社會上討論指學生不重視品德，但現在的品德教育不是要讓孩子背教條，而是在生活的實踐中理解禮貌、廉恥，不需要像過去一樣每周要背出中心德目。同樣的，語言的學習不是一直執著文白占多少比例，而是想讓孩子學會什麼能力。

針對新課綱去中化的爭議，潘文忠表示，過去國高中的歷史課內容相似，都是用編年史的方式，只是國中階段內容沒有那麼細、那麼深入。潘文忠解釋，現在涉及中國的內容份量沒有減少，只是國中學通史，高中階段導向更多互動議題，像是朝代的發展、國與國之間的互動，讓孩子不會覺得自己只是在背歷史。