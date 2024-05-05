客家文學「李喬全集」 寫反抗之愛

編纂費時三年多、由客委會支持出版的客家文學作品「李喬全集」昨於台北賓館舉行發表茶會。李喬致詞時表示，創作的核心理想為「反抗就是愛」，並呼籲文學不該從平面媒體式微，報紙尤其重要。

筆耕近七十載的李喬強調，在網路時代，報紙、雜誌刊物、文學作品逐漸式微，但語言文字所形成的結構無法透過網路媒介傳達，因此不能放棄平面媒體，特別最重要的是報紙，自己有許多早期的短篇小說就是刊登在報紙副刊上，希望台灣能把報紙留下。

一九四三年出生的李喬，本名李能棋，創作類型多元，有小說、詩、散文、戲劇、雜文、評論等。客委會說，李喬作品精彩深刻，自許「反抗就是愛」，在作品中傳達對家鄉、親族和社會的情感，也傳達對社會問題與苦難的反抗之愛，包括「寒夜三部曲」、「埋冤．一九四七埋冤」就是李喬的作品。曾獲吳三連獎、國家文藝獎、台灣文學金典獎、行政院文化獎等。

蔡英文總統昨也出席茶會，致詞時表示，過去幾年，客委會除啟動客家文學的翻譯跟海外推廣計畫，也出版多位客籍文學家的經典作品、閱讀活動，接下來還會與影視產業合作，期待在國際串流平台上看到更多客家文學改編的影視作品。