資源班、巡迴輔導班統一規範師生比 教育部估再增2550師

教育部今修正「高級中等以下學校及幼兒園特殊教育班班級與專責單位設置及人員進用辦法」並發布。各級學校集中式特教班、分散式資源班、巡迴輔導班師生比設置統一規範，但評估所有教育階段至少還須增加2550名教師，將逐年增聘，國小至高中階段預計於117年8月可達標。

教育部今天修正相關辦法，明定明定分散式資源班以及巡迴輔導班班級學生人數。教育部表示，依照立法院修正的附帶決議，要求教育部以5年達成師生比1：8為努力目標，本次修正進用辦法，則訂定不同教育階段師生比。

教育部指出，學前教育階段，特教師擇定部分時間進入安置身心障礙幼兒的普通班，針對該班教保服務人員提供跨專業合作諮詢、幼兒需求評估及課程調整策略等間接服務，並非對幼兒進行教學，因此於進用辦法規範師生比為「1：15」，是最低編制要求。

又國小及國中教育階段，教育部表示，特教教師該階段以直接進行學科或特需課程教學為主，但國小與國中教師基本授課節數規定不同，且各課程學生分組情形也不一，因此規範師生比分別為國小教育階段「1：10」，國中教育階段「1：8」；至於高中階段，特教教師以特殊需求領域課程為主，較少進行學科直接教學，因此規範該階段師生比為「1：15」。

教育部指出，調降生師比後，統計全國學前教育階段約需增置1000多名教師，國小約需增置約900多名教師、國中約需增置450多名教師，高中約200名教師。也於辦法中訂定最遲應達成師生比的時間，國小、國中及高中預定117年8月1日達成，幼兒園預定120年8月1日達成。

另為協助各縣市政府降低師生比，教育部也說明，會逐年增加特殊教育教師培育量、協助各縣市政府優先調降師生比較高的學校，並將辦理情形納入補助款考核，專案核予獎勵補助款。

此外，教育部也明定特教學生助理員得採月薪及時薪方式進用，並由各主管機關統籌調度至學校、幼兒園服務。