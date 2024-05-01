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南市代課教師五一上班領雙倍薪 工會籲各縣市跟進勿雙標

聯合報／ 記者李芯／台北即時報導
憲法法庭12日將就代理教師敘薪案行言詞辯論。示意圖／聯合報系資料照片
憲法法庭12日將就代理教師敘薪案行言詞辯論。示意圖／聯合報系資料照片

昨日台南勞工局長王鑫基接受台南市議員李宗霖質詢時回應，「代理、代課教師五一勞動應該給予雙倍薪」。代理暨代課教師產業工會呼籲，各縣市勞工局及教育局處，應給予雙倍薪或者給予合理補休，不要再當對代理代課教師雙標的慣老闆。

代理教師在機關學校員工的分類上屬於「約聘僱人員」，非屬勞動基準法適用對象，但投保的是勞工保險、非公教人員保險。李宗霖昨質詢時詢問台南市勞工局，代課老師保勞保、算不算勞工，王鑫基表示，如果代課老師有上班，五一勞動節薪資要加倍發給。

代理教師工會發布新聞稿指出，代理代課教師長年被認定為「非教非勞」，講到教師福利就被解釋為「非教職的勞工」，談到五一勞動節的放假權利及國定假日雙倍給薪，標準又變回教師的身分。代理暨代課教師產業工會理事長黃湘仙表示，過去工會曾接獲案例，一名代7節課的代課老師一天薪資約1500元上下，五一勞動節無法領雙倍薪，但孩子托嬰卻需付雙倍費用，請求學校幫忙調課也不成。

代理暨代課教師產業工會指出，政府長期以來在處理代理代課教師的權益問題上，表現出極端的雙重標準。當談及教師身分時，政府要求代理教師遵守教師的各項規範，但提到勞工權益時，卻將他們當作勞工對待，甚至比勞工還不如。最典型的例子就是，台南市政府教育局要求代理教師學期間應遵循教師請假規範，寒暑假時又解釋代理教師為勞工要求其上班，皆剝奪了他們應有的合理休假與福利。

勞工節到來之際，代理暨代課教師產業工會呼籲各縣市勞工局及教育局處，應給予雙倍薪或者給予合理補休，不要再當對代理代課教師雙標的慣老闆。

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