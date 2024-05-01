教育部：國中小服儀違規 不得懲處

教育部昨公布「國民小學及國民中學學生獎懲準則」，新增違反服儀規定只能正向管教、口頭糾正等，不得懲處，也不得以情感交往、情感關係曖昧為由懲處學生。不過教團直言，近年修法過度傾向學權，沒有考慮教師的教學專業，恐導致師生關係「言者諄諄，聽者藐藐」。

過往國中小獎懲規定由地方政府自行訂定，但各地方政府的規範內容、執行情形都有差異，教育部為此修法訂定國中小學生獎懲準則，提供學校一致性、合宜的遵循原則。

條文指出，違反服裝儀容規定的學生，得視情節採取適當且符合比例原則的輔導或管教措施，不得加以懲處。該管教措施僅限於正向管教、口頭糾正、通知法定代理人、書面自省及靜坐反省等。此外，不得僅以情感交往、情感關係曖昧、情感行為不檢或其他空泛籠統的概念作為懲處要件。

對此，國教行動聯盟理事長王瀚陽擔心，學校有服儀規定卻又不能懲處，孩子可能以「老師不能懲罰我」為由亂穿衣服去上課；至於情感關係的標準、交往到什麼程度才是合宜，也未有明確標準，讓獎懲準形同變相告訴學生「怎麼做都沒有問題」。

全教總理事長侯俊良直言，近幾年的修法都過度傾向學權，如今明定不能懲處，沒有考慮教師專業，可能導致學生不在意服儀規定與行為分際，「言者諄諄，聽者藐藐」。