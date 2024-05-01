聽新聞
test
0:00 / 0:00

教育部：國中小服儀違規 不得懲處

聯合報／ 記者李芯／台北報導
教育部。本報資料照片
教育部。本報資料照片

教育部昨公布「國民小學及國民中學學生獎懲準則」，新增違反服儀規定只能正向管教、口頭糾正等，不得懲處，也不得以情感交往、情感關係曖昧為由懲處學生。不過教團直言，近年修法過度傾向學權，沒有考慮教師的教學專業，恐導致師生關係「言者諄諄，聽者藐藐」。

過往國中小獎懲規定由地方政府自行訂定，但各地方政府的規範內容、執行情形都有差異，教育部為此修法訂定國中小學生獎懲準則，提供學校一致性、合宜的遵循原則。

條文指出，違反服裝儀容規定的學生，得視情節採取適當且符合比例原則的輔導或管教措施，不得加以懲處。該管教措施僅限於正向管教、口頭糾正、通知法定代理人、書面自省及靜坐反省等。此外，不得僅以情感交往、情感關係曖昧、情感行為不檢或其他空泛籠統的概念作為懲處要件。

對此，國教行動聯盟理事長王瀚陽擔心，學校有服儀規定卻又不能懲處，孩子可能以「老師不能懲罰我」為由亂穿衣服去上課；至於情感關係的標準、交往到什麼程度才是合宜，也未有明確標準，讓獎懲準形同變相告訴學生「怎麼做都沒有問題」。

全教總理事長侯俊良直言，近幾年的修法都過度傾向學權，如今明定不能懲處，沒有考慮教師專業，可能導致學生不在意服儀規定與行為分際，「言者諄諄，聽者藐藐」。

修法 服儀

延伸閱讀

暑期職場體驗 教育部：全台逾6000名額

教育部發布國中小獎懲準則 違規情節重大家長可帶回管教

傳葉丙成任教部政次掀議 教團盼「了解教育現狀」：經驗較偏商業

張廖萬堅將任教育部政次 教團期待續推修法

相關新聞

教育部：國中小服儀違規 不得懲處

教育部昨公布「國民小學及國民中學學生獎懲準則」，新增違反服儀規定只能正向管教、口頭糾正等，不得懲處，也不得以情感交往、情...

陸交換生暫停赴台 海基會證實

在台灣大選前夕、兩岸情勢未明之際，中國大陸多省市近日傳出暫停陸生赴台交換政策。海基會副秘書長蔡孟君昨證實，包括吉林、重慶...

清大也到高雄設分部！114學年招收半導體AI碩博士生

高雄市政府與清華大學今天簽訂「清華大學高雄分部籌設MOU」，雙方指出，分部設立目標在於培育高階科技、管理及政策制定人才，...

網紅「林叨囝仔」直播訕笑資源班 王彩樺：很不應該

近日有網紅因資源班言論惹議，為人母的藝人王彩樺出席活動表示，很不應該，每個小孩都是媽媽的心肝寶貝，不可以受到傷害；她曾困...

暑期職場體驗 教育部：全台逾6000名額

教育部青年發展署邀集原住民族委員會、22個縣市青年事務專責單位及辦理職場體驗相關計畫首長代表，今日舉辦「串連全國多元暑期...

台法科學研究會議設6領域工作小組 國科會盼互補雙贏

2024台法科學研究會議於4月29日至30日於台北舉行，國科會今舉行記者會，國科會副主委陳儀莊表示，會議共設有六大領域工...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。