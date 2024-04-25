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把社會新聞寫成「下半身」小說 黃凱德新書「豹變」嘲諷荒誕新加坡

中央社／ 台北25日電

現實發生的社會新聞常比虛構小說還荒誕，曾任職記者的新加坡作家黃凱德，將新加坡在1960至1980年間社會新聞寫成跟「下半身」有關故事，短篇小說集「豹變」近期在台發行。

根據寶瓶文化發布新書資訊，如同馬奎斯以魔幻書寫被壓迫的拉美，黃凱德以嘲諷重現一個荒誕的新加坡，書中快速變動的時局隱含諸多可能性，市井小民難以切割對過往的眷戀執著，也抑制不住對未來的期盼與惶惑，於是產生一個個卑微無用又懷著春秋大夢的男人。

黃凱德在本書後記表示，他大學畢業後去報社當記者，跑的是社會新聞，身邊朋友認為他這個文藝青年肯定會感到適應不良，沒想到「腥羶色混沌不明的世俗，其實更加貼近我頑劣的脾性」。

黃凱德表示，在報社工作一轉眼5、6年，見多起伏曲折的案件，覺得自己可以開始寫小說，但他無力也不願面對這個時代，便從匆匆逝去的舊世界找題材，像在舊報紙堆中已經發霉發黃的標題底下，「放一兩個像我一樣感到不合時宜的人物，看看會發生什麼自然而然但又稀奇有趣的事情」。

小說書寫包括大規模豬瘟帶來「縮陽」的後遺症，人們相繼染病，影響遍及每個「光說不做」的男人；或刻畫動物園裡逃走1隻黑豹，生不出孩子的男人日日帶著母豬進森林裡作為誘餌，「豹鞭」是他最後的希望；論及婚嫁的女友被壓死在倒塌大樓之下，男人先是開始漏遺，接著不舉；舞廳裡打雜的馬可波羅「天賦異稟」，成為祕密流傳的噱頭和表演。

黃凱德畢業於新加坡國立大學，南洋理工大學文學碩士，曾任報社記者，創作持續不輟，從廣告文案、影視劇本，寫到小說、現代詩不拘，現為南洋理工大學中文系講師，曾獲新加坡文學獎。

新加坡

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