北市教育局年編40億...8年改建34校舍 議員憂預算人力不足

0403大地震震出北市校園老舊問題，共162校通報災損，北市教育局初步規畫從去年至119年平均每年編40億預算，先整建問題較大的34校，但議員憂心40年以上校舍棟樓有近千棟，進度太慢，要求校舍改建應組成專案小組統籌，並優先考量海砂屋改建。教育局承諾專案小組研議。

根據統計，震後共有162校通報災損，包含伸縮縫損壞、輕鋼架磁磚剝落，隔間牆裂縫等，教育局長湯志民今表示，其中160校預計五月底前全數完全整修工程，另外景美女中及成德國小因建物牆面、樓梯間等出現水泥剝落及柱裂縫情形，已先調整教室安置學生，預計8月底完成。

湯志民說，台北市所屬公立學校共有236校校舍約1530棟，屋齡40年以上校舍數量932棟，部分有出現材料劣化情形，初步盤點8年內共有34校需優先改建，每年將編列平均40億專款，依額度排序各校改建，並從規畫設計、參建設計審議、都審等流程加速，避免工程延宕，每案改建5年內完成。

議員曾獻瑩表示，40年以上超過900棟，他舉例，若改建一棟校舍花費2億，教育局每年平均編列40億，也要花40年以上才能改建完，質疑「一年40億真的夠嗎？」且未來工程經費恐還會上漲，認為應確立目標幾年以上校舍需要列入改建再估算經費，否則進度永遠落後。

議員黃瀞瑩說，除經費外，目前校舍改建都是由工程科主政，她建議，應將人力問題重新盤點，如果有需求應向府級要人，讓校舍改建更快速、有計畫；議員游淑慧也建議，目前工程部分仍須透過工程單位代辦，教育局應針對校舍改建，組成專案小組直接主責，並向府級借調人力。

此外，游淑慧提到，改建應優先考量屋齡及海砂屋，特別是海砂屋發生意外，家長可提出國賠，就算沒有大範圍剝落狀況也應將排序往前調整。工程科長黃一正說，平均編列40億預算是依需求、執行量評估，若設定一個年限到就要改建實務上不可能。因此除改建外，每年也有編約14億預算，透過定期巡檢、修繕維護安全。至於海砂屋也有列入改建評估條件，作為優先排序。

黃一正強調，目前教育局負責工程相關約2個股約20人，增加人力當然可以做更多，教育局工程科比較像幕僚單位，主要是協助學校討論、規畫，如果要組專案小組從工程單位借調人力，府內體制上可能會變動，需和府級討論可能性。