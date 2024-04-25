公視兒少頻道「小公視」8月播出 首創結合課綱教育服務

公視兒少頻道「小公視」預計8月播出。文化部次長王時思今赴立院教委會專案報告時指出，「小公視」將首創深度結合節目內容與教育服務，提供全國教師與家長免費使用。「小公視」將透過數位學習網結合課綱與策展教育議題，提供全國教師備課研習；還將提供親職講座與論壇，陪伴3至18歲的孩子快樂成長。

在文化部黑潮計畫6億元的挹注下，公共電視規劃兒少服務計畫，去年10月宣布成立「兒少頻道」，預計今年8月正式開台，立院教委會今邀請王時思就「跨族群、跨平台、跨語言兒少服務計畫—公視第3台轉型兒少頻道」進行專題報告。

王時思表示，兒少頻道中文名稱為「小公視」，英文名稱為「PTS xs」。「小公視」將使用目前公視3台頻段，4月底向國家通訊傳播委員會申請營運計畫變更。「小公視PTS xs」將於8月13日至8月19日試播，目前規劃於8月20日正式播出。

王時思表示，因應未來多平台的影音趨勢，「小公視」將同步提供網路觀看數位服務，加速節目影響力。公視將透過多媒體及科技運用，如公視兒少網路平台、兒少YouTube及《公視+》兒少專區，展現兒少媒材的多元樣貌，讓節目服務不受限於電視螢幕，跨頻提供隨選隨看的便利性。

「小公視」也首創深度結合節目內容與教育服務，提供全國教師與家長免費使用。王時思表示，「小公視」會持續將多元類型兒少節目轉為豐富影音素材教案，透過數位學習網，結合課綱與策展教育議題，提供全國教師備課研習。還將提供親職講座與論壇，陪伴3至18歲的孩子快樂成長。

立委洪孟楷詢問「小公視」發展目標，王時思表示規劃兒少節目時數為639小時，是現在的兩倍。但洪孟楷表示，公視「妖果小學」一集只有1162次點擊率，立委郭昱晴也質疑，國內自製的兒少的節目只占8%。洪孟楷建議文化部，一個月內邀請其他部會如教育部、衛福部開會討論並訂定KPI。