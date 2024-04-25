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身心障礙升學修法 教育部獎助大專校院開身障名額

聯合報／ 記者李芯／台北即時報導
教育部後續將透過獎補助引導方式，鼓勵學校增開身心障礙招生名額。本報資料照片
教育部後續將透過獎補助引導方式，鼓勵學校增開身心障礙招生名額。本報資料照片

教育部今日修正發布身心障礙學生升學輔導辦法，並規範各大專校院自114學年度起，皆須提供名額參與身心障礙學生升學大專校院甄試招考作業。教育部後續也將透過獎補助引導方式，鼓勵學校增開招生名額，並逐步充實軟硬體教學資源，為身心障礙學生營造友善就學環境。

教育部說，本辦法原本只有規範教育部每年應為完成高中或專科學校5年制教育的身心障礙學生，辦理一次升學專科以上學校甄試，沒有規範大專校院參與義務。本次修正為專科以上學校除專案輔導學校外，應提列名額參與甄試，並由教育部依其實際招收名額予以獎助。

教育部表示，本次修正是考量現行各特種生升學優待之衡平性，並參考身心障礙者權利公約（CRPD）、融合教育及其他先進國家高等教育之升學優待措施，提供身障學生升學考試服務，測得其相應學習能力，達到對應校系之入學門檻，適性分發錄取至合宜校系就讀，以符合合理調整的精神。

教育部指出，身心障礙學生升學大專校院甄試是源於「盲聾學生升大專院校保送制度」，因部分重度障礙考生無法藉由考試及合理調整測得能力，例如大量圖表的題目無法製作點字試題、繪圖題視障生難以作答、聽障生無法完成英聽應試取得成績等等，才提供這樣的輔助考試管道。因應身心障礙學生障礙情形及程度之殊異性，各界仍有高度共識保留此升學管道，本次修法遂進一步規範各大專校院參與甄試之義務。

教育部後續將透過獎補助引導方式，鼓勵學校增開招生名額，並逐步充實軟硬體教學資源，為身心障礙學生營造友善的高等教育就學環境，希透過法規的引導，鼓勵各校善盡社會責任，同時也落實CRPD零拒絕的精神。

升學 教育部

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