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AI時代來臨 數位教學平台夯有助孩子學習

聯合報／ 記者余采瀅／台中即時報導
國內數位教學團隊結合AI，研發一系列創新的數位學習平台，不僅上架教育部網站，開放各校使用，也有助偏鄉學校教學。記者余采瀅／攝影
國內數位教學團隊結合AI，研發一系列創新的數位學習平台，不僅上架教育部網站，開放各校使用，也有助偏鄉學校教學。記者余采瀅／攝影

教育部啟動「班班有網路、生生用平板」計畫，加快推動數位化教學的步伐。國內數位教學團隊結合AI，研發一系列創新的數位學習平台，教學市場鎖定3歲至國中生，不僅上架教育部網站，開放各校使用，也有助偏鄉學校教學。

喬登美語總經理邱俊德表示，喬登美語早在2000年就已啟動數位內容學習，成效不錯，如今再將3D、AI導入教育學習平台，讓教學更加智慧化，並具互動性；數位學習內容已上教育部官網，開放各級學校申請運用。

邱俊德說，數位平台內容涵蓋國語、英語、數學、自然、邏輯思考、專注力、藝術、音樂、舞蹈等完整的AI數位學習系統，在數位平台的引導下，有別以往填鴨式的教育，讓孩子們可以在遊戲中輕鬆學習。

陳姓家長表示，教育部推動生生用平板專案計畫，數位教學已成為趨勢，遊戲中融入教學內容，寓教於樂，不僅增加趣味性，也讓孩子更有動力學習。

偏鄉學校 教育部 生生用平板

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