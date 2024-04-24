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補校安漏洞 國教盟促一年8小時親職假

聯合報／ 記者李芯／台北即時報導
國教行動聯盟今日召集3黨立委、教師團體等召開記者會。記者李芯／攝影
國教行動聯盟今日召集3黨立委、教師團體等召開記者會。記者李芯／攝影

新北割頸案發生後，家長團體積極召開記者會，盼促成學生輔導法修法。國教行動聯盟理事長王瀚陽提出補校安漏洞的3大訴求，包含輔導人力專業分工、提供教師法律資源與心理諮商協助，且給予家長一年8小時親職假，以出席學校親職講座、體育表演會，提升親師溝通

國教行動聯盟今日召集3黨立委、教師團體等召開記者會。在輔導人力方面，王瀚陽指出，除了提升專任輔導人力編制外，應進行專業分工，例如涉及毒品、幫派、債片、討債類型的學生，不是學校能有效處理的，應有相關專業的人員輔導。每個區域需要接受輔導的學生樣態不一，如中輟生比率高的地區應配給社工師，自殺、憂鬱比率高則需要心理師的協助。

針對家庭的部分，國教盟推動家長每名在學子女一年給8小時親職假，方便家長出席學校親職講座、體育表演會等活動，或與導師溝通孩子狀況，只要學校出具證明就可以請假不扣薪水，以提升親師溝通、親職知能、預防校園暴力。

對此，國民黨立委柯志恩指出，行為偏差的孩子有非常多都來自失功能家庭，她給予親職假的想法尊重，也強調最大的目的是要讓家長能全心奉獻給孩子。但柯志恩提醒，親職假的規畫在實務操作面應更加細緻，舉例來說，須考量若家長從事的工作是時薪制的，上司會如何看待這8小時的假？家長是否敢請假？

另外，國教盟本次提出應給教師法律資源與心理諮商協助，新北市教師會理事長林松宏指出，新北市教師會一年接受3、400位老師的諮詢，深深感受到在權益申訴的過程中，讓老師最難過的是自我否定。他也強調，教師雖是助人的工作者，但其實更需要內在支持，「不能期待老師是擊不垮的」。

國教盟表示，應規畫、提供有需求的老師公假去進行心理諮詢，多對教師激勵、關懷、支持，才能進一步建立友善的校園師生關係及親師互動。

教師 溝通

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