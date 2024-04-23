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書店吸引顧客做文史兼賣菜 疫情改變民眾閱讀習慣

台灣醒報／ 記者簡嘉佑╱台北報導
台北市出版商業同業公會理事長趙政岷（右）和國家圖書館館長王涵青（左2）23日出席「台灣閱讀與出版的急迫未來－台北出版論壇2024春祭場」，與高中老師、學生、獨立書店、出版業者共同探討及尋找出版的未來。圖／中央社
台北市出版商業同業公會理事長趙政岷（右）和國家圖書館館長王涵青（左2）23日出席「台灣閱讀與出版的急迫未來－台北出版論壇2024春祭場」，與高中老師、學生、獨立書店、出版業者共同探討及尋找出版的未來。圖／中央社

「隨著民眾閱聽的選擇增加，對書的需求愈來愈低，書店要主動出擊創造需求！」島呼冊店創辦人林詩涵23日於出版論壇具舉例說，現在書店複合賣咖啡、辦講座、地方文史推廣，甚至是賣菜，就是為了主動出擊吸引顧客。國家圖書館館長王涵青指出，疫情後民眾閱讀習慣也出現改變，電子書增加趨勢、閱讀書籍更偏好財經等。

書店黃金歲月已過

林詩涵指出，島呼冊店經營邁入第九年，許多人都驚訝獨立書店在現代還能活那麼久。她回憶，小時候的自己就是出生在「書店世代」，當時電視僅有三台，爸媽也不敢小孩子看，「書籍」就成為大家的必須品，也締造出版業最蓬勃的年代。

王涵青也表示，在新冠疫情過後，民眾的閱讀習慣與主題也產生改變，包括電子書借閱量逐年增加，過去最受歡迎的書籍分類在各類書籍，近年卻出現「文學」、「社會科學」與「哲學」等題材，社會科學又以理財議題最受歡迎。

書店主動創造需求

林詩涵說，現在大家的生活選擇增加，有Youtube、Podcast等平台，導致書的需求愈來愈低，也不一定要透過閱讀才能累積知識。林詩涵強調，現在書店要做的事情反而「創造需求」，讓民眾進來書店有額外的價值，才能吸引到更多顧客。

她指出，現在書店樣貌開始改變，如透過選書，向顧客表現書店的特點，或打造良好的環境氛圍，甚至出現一些特色經營的書店。林詩涵也舉例說，有花蓮書店也做地方文史的工作，推出阿美族語的繪本；有書店跟地方創生結合，也有書店兼職賣青菜的，但核心就是「創造價值」，並跟民眾生活連結在一起。

閱讀形式不再單一

高中圖書館主任、作家宋怡慧也指出，現在學生學習的方式愈來愈多元，有人喜歡透過圖像學習，有學生善用聽覺，聆聽Podcast吸取知識，閱讀與學習的形式不僅限於視覺。但她也強調，閱讀的核心仍關乎生存、思考、學習與快樂，尋找人生的答案。

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