綠獎講座 何芷蔚至協同高中 分享台灣周圍海域的龜口普查

本屆綠獎徵件於4/22世界地球日正式啟動，綠獎邀請致力守護台灣生態的專家們，走入校園與學生分享。

4/22世界地球日，本屆首場校園講座，由中研院生物多樣性中心博士後研究員，也是社團法人台灣海龜點點名協會共同創辦人何芷蔚博士到嘉義協同高中，以「台灣周圍海域的龜口普查，一起來海龜點點名！」為題，與同學們分享海龜種類與生活史、及海龜點點名協會如何做台灣周圍海域海龜的調查等，亦分享調查與研究的初步成果，以及這些資料帶來何種寶貴的資訊及海龜小故事等，期許發揮社會影響力，共同為守護地球而努力。

何芷蔚研究員以保育小琉球海龜為例，說明小琉球是目前全台最大的海龜棲息地，單次最高觀察到1022隻海龜，與全球保育專家連線調查之後，讓台灣在保護地球生物多樣性與全世界同一陣線。也透過一系列調查與研究，透露了海龜在成長過程中所面臨的重重困境，從誤食塑膠到被漁線纏繞，從漁業誤捕到船隻撞擊，以及真菌感染與氣候變遷等，都對海龜的成長構成了巨大的威脅。在這些種種因素的影響下，只有少數幸運的海龜能夠成功成長為成熟的海龜，承擔起孕育下一代的責任。

同時何芷蔚呼籲同學們關注海洋生態，可以從身邊的小事做起，減塑就是最好的方法，並少用一次性塑膠製品，也提醒大家，每個人的行為都可能對海洋生物產生影響，保護海洋生物多樣性不僅僅是一個人的事，而是我們每個人的責任。通過綠獎校園講座的活動，將保護海洋生物的理念傳達給更多人，並激勵大眾加入這個重要的保護行動中來。

本屆綠獎將在5月16日前往基隆安樂高中、6月5日於台中文華高中，舉辦後續兩場校園講座。徵件活動從4月22日至8月31日截止，11月公佈得獎名單。歡迎全台的生態保育團體、對自然環境生態有興趣的學生們以及新創團隊踴躍參加。

綠獎由聯華電子主辦，聯合報系有故事、社企流與聯合報系文化基金會協辦，今年參與的企業有八家，包括台灣3M、東京威力科創、漢科系統科技、漢民科技、智原科技、大陽日酸系統科技、欣興電子、棨揚企業。透過獎項，聯華電子期望激勵社會各界對環境問題的關注，並促進更多創新解決方案的出現，共同為地球的未來貢獻心力。

今日綠獎校園講座，由中研院生物多樣性研究中心研究員何芷蔚到嘉義協同高中分享，現場百位名師生到場聆聽。