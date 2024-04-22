文總「匠人魂」見證阿里山百年蒸汽火車修復歷程

相隔44年，Shay-21號蒸汽火車今年復航，讓百歲國寶級火車再現的幕後推手是阿里山林鐵蒸機小組，在文總今天播出的「匠人魂」影片中，將介紹火車修復心路歷程。

Shay-21號蒸汽火車以超強扭力、擅長攻克陡坡為特點，中華文化總會今天推出「匠人魂」第48集「當燃起蒸汽時」，文總秘書長李厚慶透過新聞稿表示，文總致力找出在各角落默默努力的職人，歡迎大家收看最新一集匠人魂，一起了解、看見屬於台灣的故事。

Shay-21號蒸汽火車曾是林業資源運輸的主力，退役後成為靜態展示品。直到2020年，它踏上修復之旅，順利成為世界上少數能動態運轉的蒸汽火車。

這場復甦之旅，仰賴林鐵機工運團隊的通力合作。工程士邱聰德和楊易霖拆解、重組它的身體，在車輛進廠時排除障礙；司機員黃泓翔進入車輛操作，在行進間確認有無異常，共同守護火車。最終2名工程士也成為見習駕駛，逐步增進自己的職能。

值得一提的是，雖邱聰德和楊易霖有修車底子，但此次也必須從頭學起。因過去師徒制以口傳相授，少有文字紀錄，老師傅的經驗有時也不一定能適用重新修復的Shay-21號，2人慢慢從中推敲，並查閱國外相關資料，最終Shay-21號近乎全車拆解。

他們一邊清潔一邊觀察管線配置與運作原理，並在組裝過程中繪製標準圖，定義零件名稱、規格。慢慢摸索而來的知識內化為自身的技術，也為林鐵建立燃煤蒸汽機車修復技術範本。

現今提倡環境保育，蒸機小組保留原始的燃煤系統，但將傳統煤炭改為符合環保法規、可達到完全燃燒的生質煤炭，讓Shay-21號從「黑頭仔車」變成「白頭仔車」，讓更多人能領略蒸汽火車魅力時，也為環境盡一份心力。

今年開始，牽引檜木車廂的Shay-21號正式上路，行駛於嘉義站和北門站之間。黃泓翔在影片中說：「這輩子如果能夠開到這種會冒煙的火車，真的是這輩子值得，很值得。」