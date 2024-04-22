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柳川吊腳樓納教材 教科圖書設計獎特展將登場

中央社／ 台北22日電

台中柳川吊腳樓為昔日著名風景，第2屆教科圖書設計獎首設多元教材創新組，金獎得主以消失的柳川吊腳樓出發，一探河川復育生態工法，明天起同其他40件得獎作一起展出。

教科圖書設計獎由教育部指導、台灣設計研究院執行，今年共收到688件作品參賽，以108課綱教育課程（包含部定課程、校訂課程）的國中小學科目課本或教材為評比標的，並由27名教育及設計專家、國中小教師共組評審團。

獎項類別分為廣邀全台設計師或團隊構想創意封面提案的「封面設計國小／國中組」；針對已通過教育部審定之教科圖書產品的「學習設計國小／國中組」，還有今年增設的全新組別「多元教材創新組」，邀請縣市政府、學校或教師以自編教材參賽。

「多元教材創新組」金獎作由台中市忠信國小的校訂課程「柳川有構美 × 舊城河新建屋」獲得。課程設計連結地方文史工作者，帶領孩子實地走訪並了解河川復育的生態工法。

台灣設計研究院透過新聞稿指出，這堂獨特的主題式課程，從美感生活為主題，將在地環境作為學習場域，串聯起藝術、社會、自然科學、綜合活動等科目共12堂課，以連結在地文化生活、方法創新的跨領域學習教案脫穎而出。

台灣設計研究院今天舉行贈獎典禮，並同步匯聚今年教科圖書設計獎41件金獎、特獎與人氣獎作品，成為「SEE DIFFERENT 看見不同的學習風景」展覽，盼藉由獲獎教科書引領大眾重新思考課本與教育設計。

此外，展覽也展出去年教育部支持辦理的「教科圖書設計輔導計畫」階段性成果，該計畫藉由媒合設計師團隊與出版社合作，推動提升教科圖書品質，最後共完成24本封面及3本編修冊的教科書設計專案，民眾將能在展中搶先看到將於2024至2025年間推出的課本。

「SEE DIFFERENT 教科圖書設計展」明天起，將於台北松山文創園區台灣設計館04展區展出至7月28日。

教育部

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