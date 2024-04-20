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原住民族語認證登場 報考人5歲到86歲都有

中央社／ 台北20日電

113年度第1次原住民語言能力認證測驗今天登場，原民會今天說，這次報考總計有1萬7892人，其中年紀最小的只有5歲，且有5人，年紀最大則是86歲。

原民會今天發布新聞稿指出，113年度第1次原住民族語言能力認證測驗今天在全國16個考區共75所試區舉行，這次共有1萬7892人報考。

原民會主委夷將．拔路兒Icyang．Parod透過新聞稿指出，這次族語認證除了學校團體報名外，今年團體報名十分踴躍，全國多達1360組、1萬3382人參與團體報名，其中就有47組家庭考生報考。

夷將．拔路兒說，另外也包含教會團體、文化健康站、族語學習班等團體，顯示在族語政策推動下，成功吸引各年齡層、各類型考生參加，對於族語傳承及保存具有正向發展。

夷將．拔路兒也說，在國立台東專科學校考場，有一名70歲考生陳奶奶因為憂心族語斷層，平時在家中都會與11歲及9歲的孫子、孫女用族語進行交談，培養家庭成員對族語的自我認同，這次也鼓勵孫子、孫女一起報名參加考試，足見族人愈來愈重視族語的傳承及發展。

原民會也說，這次報考人中，年紀最小僅5歲，共5人，年紀最大則是86歲。

原民會表示，這次測驗結果將於5月20日公告，測驗合格者將由原民會核發合格證書，屆時考生可運用專屬網站（https://exam.sce.ntnu.edu.tw/abst/）成績查詢功能查看測驗結果。

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