大學宿舍費通膨 快比租屋還貴

為了減輕學生家長負擔，教育部自今年二月起，補貼公私立大專校院校內住宿生每學期五千元，然而大學宿舍卻是愈來愈貴，有學生反映，如世新大學、東吳大學等老牌私校，近期新宿舍一學期收費均在五萬元以上，其中世新大學新宿舍更高達九萬，換算下來，平均每月要價一萬八千元，甚至比在外租屋還貴，讓學生大喊吃不消。

近年不少私立大學著手翻新或新建宿舍，宿舍費也跟著水漲船高，私校新宿舍每學期多上看數萬元。以東吳大學泉思學舍為例，一人套房每學期要價七萬二千元，輔仁大學宜聖學院雙人套房、雅房一學期約三萬元，世新大學剛落成的新苑宿舍一人套房，一學期則高達九萬元。

學生團體台學聯副秘書長黃亭偉直言，近年不少宿舍愈蓋愈高級，收費也愈來愈貴，甚至直逼校外租屋價格，憂心宿舍費會伴隨教育部補助喊漲，更擔心沒理由的漲價，導致學生寧可校外租屋也不住宿舍，失去新宿舍的意義。

但有私立大學高層坦言，疫情期間物料稀缺、缺工影響，新宿舍興建成本一路看漲，但若和周邊租屋市場相比，宿舍單月收費還是和校外租屋相當，甚至更便宜，且相信更安全，亦不會有租屋糾紛。

東吳大學學務長林三欽表示，在外租屋就只有一個房間，然而宿舍提供交誼空間、健身房、閱覽區公共空間，甚至還有住宿生關懷等項目，收費忠實反映維運成本，並非牟利。

世新大學則說，新苑宿舍以尊重個人獨立空間為設計概念，每房都配有陽台、落地窗及全天電梯門禁管制。宿舍定價都是考量位置、管理、設施、興建年限等因素，學校總計六處宿舍，也有提供四人房等選擇，並為低收入戶生提供免費住宿，已努力滿足學生需求。

青民協副理事長何蔚慈表示，相較公立學校，私校學雜費已較高，且宿舍也是生活必要開銷，加上學校宿舍具公共性，費用理應比校外租屋便宜。

何蔚慈認為，學校宿舍不應以盈利或增加收益為出發點，而是要盡量減輕學生負擔、住得安心，宿舍涉及學生權益，興建成本、價格都應更透明，建議擬定價格時應找學生討論。