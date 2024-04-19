及人中學加入「中信國際學校系統」 美語菁英班力助升學頂尖大學

大臺北地區國際升學新選擇！新北市及人高級中學（下稱「及人中學」）獲中國信託商業銀行捐資助學，已規劃轉型為免護照即可就讀的國際學校，正向新北市教育局申請更名為「中信國際學校財團法人新北市私立中信高級中等學校」，並與中信國際實驗教育機構（臺南、新北校區）、中信金融管理學院組成「中信國際學校」系統，提供幼兒園到博士班的完整教育體系，透過國際視野和優質環境，致力提供學生精緻且個人化的學習體驗，提升美語能力並強化國內外升學輔導，培育具備接軌國際的未來人才。

及人中學致力多元發展，鼓勵學生在音樂、藝術、運動領域發揮所長。每年舉辦班際三對三籃球賽，學生們在球場上揮灑青春。 圖／中信國際學校 提供

圖／中信國際學校 提供

國際學校生力軍，量身打造海內外升學輔導

及人中學校長謝惠玟表示，隨著學校加入中信國際學校系統，專注轉型為強化美語能力的國際學校，不僅積極輔導學生申請海外大學，也同步提升國內升學班教學品質與精緻化課程設計，開設「美語菁英班」，透過六年一貫輔導系統，建立學生穩固學習基礎，在經驗豐富的名師指導下，專注於學業精進和品格培養，教師熟悉每位學生的優勢和需求，更有效地為學生提供量身訂做的學習支援和升學輔導。

師資優：優秀本土與國際師資，導師入班足安心

及人中學遴聘優秀中外籍師資，在提升教學品質、豐富課程教學與設計外，更深化親師雙向溝通，確保提供重視個人化的精緻關懷教育。實施導師入班制度，強調學生品格教育，提供健康、安全的校園環境。導師能隨時留意學生學習及生活情形，增進師生互動以營造優質班級氣氛。透過導師的隨時關心和細心觀察及協助，期望學生能建立正確的價值觀和人生觀，培養出良好的品格和道德素養。每學年舉辦家長座談會，讓家長及老師有順暢的溝通管道，共同營造適合的學習環境，也幫助了解各科教師教學方法及教學進度，扮演親師與學生間的溝通橋樑。

課程優：與世界接軌，ESL、CLIL雙語協同

作為中信國際學校的一員，本校重視美語ESL與國際教育課程，在國內升學的「美語菁英班」中，實施強效美語升學方案，國中部學生畢業能達CEFR分級B1級以上(相當全民英檢中級)，高中部學生畢業能達B2級以上(相當於全民英檢中高級)。除了增進學生英語文能力，在各學科實施跨領域SDGs永續議題課程、校外實地參訪活動，幫助擴展學生的國際視野，成為全球公民。

及人中學不僅重視學生課業表現，更致力於讓學生有多元發展的機會，鼓勵學生在音樂、藝術、運動等多元領域發展，重視孩子的專長與培養獨立思考能力。學校亦提供各項豐富的社團活動和校外教學，幫助學生發掘興趣、培養專長，提升團隊合作精神，更是各項競賽的常勝軍。112學年度，高二學生林冠諭、石宇正參加學生科學研究獎助計畫獲得高中物理組最佳研究獎、打擊樂團榮獲新北市學生音樂比賽團體高中組四區打擊樂合奏優等、國中部男子籃球隊榮獲新北市中等學校籃球競賽第四名、國中部學生陳念鴻參加新北市東區英語文競賽榮獲優等。透過優秀師資培訓，學生參加校外競賽都有亮眼的表現，站在舞台上展現自我，盡情綻放活力。

及人中學提供精緻化英語教育，開設「美語菁英班」確保學生升學國內頂尖大學。 圖／中信國際學校 提供

環境優：優質校園環境，健康安全無虞

及人中學用心打造優質的校園環境，萬餘坪的森林校園，提供學生舒適、安全的運動休憩場所，校內設有科學實驗教室、天文臺、雙語專科教室、雙語情境教室、烹飪教室及樂團教室等，圖書館空間寬敞明亮，提供學生自主學習與討論課業的好去處。校方也規劃課後才藝社團、ESL加強課程及學科精進與自習課程，提供良好的學習環境和讀書氛圍，學生可以在安靜、整潔的教室中專心學習，遠離3C和社群上的干擾，有助於提高學習效率和專注力。在活動中，學生透過自主分配時間，培養出良好的學習習慣和自我管理能力，而自習時間學校也安排教師陪同，學生在課業上有任何問題可以隨時提出，老師也能及時給予指導和建議，提高學生的學習效果，加深師生之間的交流和理解。

及人中學卓越的教學品質和全面發展的教育方式，提供優質的教育資源和良好的成長環境吸引學生和家長目光。校方為選擇國內升學的學生量身打造「美語菁英班」，加強學生美語能力。「美語菁英班」依教育部公布的課綱輔導國內升學，畢業後可以選擇中信金融管理學院的G13國際學程完成國際素養大學課程，再前往國外大學延續國際課程學習。「美語菁英班」專為目標以取得歐美名校碩士學位為目標的家長及學生而規劃，先在國內打好基礎，並配合大學期間1-2年出國學習，幫助在大學畢業時順利接軌外國大學研究所。

複製中信國際實驗教育機構在臺南的成功經驗，及人中學將在萬坪森林校園中提供大臺北地區學生與家長K-12國際學校新選擇，「美語菁英班」將於5月11日上午辦理113學年招生說明會，可至官方網站https://ia.ctbc.edu.tw/報名說明會及查詢相關資訊，或致電招生專線(02)2212-5914洽詢。

中信國際學校官方網站：www.ctbc.edu.tw