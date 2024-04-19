中國科大行管系深化創新創業價值 獲教育部十萬元創業獎助金

中國科技大學行銷與流通管理系「無限行」學生團隊，日前參加112學年教育部創業實戰平台提案競選，在259個提案作品當中，獲得總資注金額全國第四的佳績，獲選為此次提案活動的優選作品，並獲教育部十萬元的創業獎助金，表現傑出，為校爭光。

中國科大行管系「無限行」學生創業團隊與指導老師賴建華(右3)合照。 圖／中國科大 提供

中國科大指出，教育部為引導大專校院提升創新創業課程品質，培育具創業家精神之人才，實施「大專校校院推動創新創業教育計畫」，為進一步強化創新創業課程效益，於105年起推動「創業實戰模擬學習平台」，鼓勵大專校院創新創業課程衍生的學生團隊投以構想提案，透過平台教練團與學校輔導單位的引導，體驗虛擬的群眾募資歷程，深化創新創業教育的意義及價值。

中國科大行管系「無限行」學生創業團隊與研發長林淑美（右3）合影。 圖／中國科大 提供

該校表示，新竹校區的行銷與流通管理系五位學生張立嘉、楊志中、賴嘉怡、林翊安、彭久玟所組成的「無限行」創業團隊，在研發長林淑美與老師賴建華共同指導下，代表中國科大參加112學年第二梯次教育部創業實戰平台提案競選。

此次參選提案作品「營享-綠色露營共享平台」結合行動裝置 APP、AI、 Chatbar 技術架構提出露營裝備租賃、汰換、裝備回收交換、綠色營地預定等五類十八項全面綠色露營服務，創新推出全台第一個綠色露營共享平台，並以推動共享經濟理念減少浪費，帶動戶外產業綠色經營模式，持續向永續發展及淨零碳排前進為目標。

中國科大行管系「無限行」學生創業團隊總資注金額獲全國第四佳績。 圖／中國科大 提供

此外，行管系主任王懷田指出，該系一直以實務教學為主要特色，在競賽上方面，此學年已在全國創業競賽榮獲二冠四亞的佳績; 這次再次獲得教育部創業實戰模擬學習平台的肯定，未來也將持續積極培養同學的實作及創業的能力，期能讓同學全方位發展，掌握先機，開創未來！