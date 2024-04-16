新北某國中生起爭執...竟遭同學家長走廊呼巴掌 專家：校園行政失能

新北市某國中男、女同學在校發生爭執，導師找來雙方家長到校處理，男同學卻遭女同學家長在走廊辱罵、呼巴掌，男同學家長今天由市議員劉美芳、王威元陪同，控訴校方處理不當。新北教育產業工會理事長吳添寶直言，處理學生衝突問題，照理應由學務處介入，通常溝通地點會選在校長室，不會讓導師獨自處理，更不會選在教室外，學校行政有失能之嫌。

劉美芳今天說，教育局對該案有掌握溝通，卻無實質作為，對校方或導師失能毫無咎責，在調查期間該名導師仍未暫停職務等待調查，對受害者造成二度傷害，校方心態上也只盼大事化小、小事化無，調查再久又有何用，讓「社安網、反霸凌」成為笑話。

劉美芳說，針對教育局指稱此案疑似為校園霸凌事件，此案否構成霸凌還是打鬧行為尚未明確，教育局不應該模糊焦點，今天討論的是不管如何，放任家長私自動手且在走廊上質問就是不正常的處理模式，校方及教育局應確實該做好處理程序，避免此類情況再度發生。

新北市教育局表示，導師當天是為處理學生霸凌案，邀請家長到校說明，學校獲悉事發情形後，即依規定召開校事會議啟動調查程序辦理；教育局第一時間責成學校盡速處理，釐清該導師在處理學生過程是否有嚴謹度與細膩度不足之虞及違反法規情形，若調查屬實，絕不寬貸。

對於家長指控，該校校長僅回應，目前都在調查中，影片都有拍到。

吳添寶說，學生發生爭執請家長到校處理，應由學務處出面，選擇場所應在校長室或其他適當處所，選在教室實非明智之舉，若發生激烈衝突，老師根本無法阻擋。按照班級輔導管理辦法，就應該交給學務處、輔導處介入，校園行政單位絕不可推諉卸責。