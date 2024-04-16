學校輔導諮商中心 立委：應法制化

立法院教育及文化委員會昨召開「學生輔導法」修法公聽會，立委、學者專家與校方代表都認為修法方向應包含學校輔導諮商中心法制化，改善教學現場專業輔導人力不足等問題。

國民黨立委柯志恩在草案中提及，現行輔諮中心為任務編組，設置、聘制、員額都無法正式化，以致出現輔諮中心主任無專業背景、專業輔導人員流動率大等問題，希望修法將輔諮中心法制化。

教育部學務特教司長吳林輝表示，中央行政機關組織基準法對各地方設置的機關數，依照人口、預算、幅員大小都有配置基準，確實有所限制。教育部則說明，現行任務編組的優勢為資源及人力運作較具彈性，且各地方政府輔諮中心非正式機關，較不需要處理龐雜行政業務，可專注於輔導專業工作。

教育部表示，將持續推動學校輔導教師人力增補作業，國中於一一四學年度完成，國小提早至一一六年。專業輔導人員的部分，原本每廿校設置一人，未來會由教育部考量輔導案量、地理區域等特殊情況，外加百分之五的員額。教育部也在一一三年度增編經費，大專校院的專業輔導人員編制將由現行每一千兩百名學生配一位輔導人員，增加到每九百名學生一位。

吳林輝指出，各界對於增置輔導人力有高度共識，也建議立法院可進行學生輔導法第十一條，明定專業輔導人員員額的法條修法，修法程序較快，讓人力及早到位。