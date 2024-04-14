國教署推虎尾農工產攜專班 畢業後直接銜接職場就業

教育部國教署從107學年度起輔導國立虎尾農工推動4屆「智能示範鑄造業產學攜手合作專班」，學生畢業後可直接銜接職場就業，並以正式員工身分至國立雲林科技大學在職進修。

國教署說，虎尾農工107學年度辦理1班「智能示範鑄造業產攜專班」，到112學年度已辦理「智慧製造與工業管理專班」、「智慧產業資訊應用專班」、「雲科智能工業製造產攜專班」、「半導體智慧製造專班」及「農業科技系產攜專班」等5班產攜專班，合作機構累計達22家、分布6縣市，專班合作的科技大學有國立雲林科技大學、國立虎尾科技大學及國立勤益科技大學等3所。

虎尾農工校長李重毅表示，該校自112學年繼續與國立雲林科技大學、國立虎尾科技大學及雲林縣工業會發起「雲林工業將才培育計畫」，與雲林在地20家合作廠商，以產學攜手合作專班為主軸，培育雲林在地產業中堅人才、增加高職畢業生就讀在地科技大學之誘因與強化學生實務專業知能，期待讓縣內年輕人能夠在地就學、在地培育、在地就業、繁榮在地經濟。

國教署表示，該產學合作計畫由國教署積極輔導，每一核定計畫案補助高中開班每校每班最高新台幣30萬元，學生至合作機構接受「建教合作」職業技能訓練，每月領取2萬7470元以上生活津貼，另依照受訓月數，補助學生每人每月領取5000元獎勵金。

國教署期望以「就學即就業」的模式鼓勵學生加入專班，並藉由產學攜手密切合作，產業提供完整人才訓練計畫及薪資福利願景，在「學界、業界」的雙軌合作下，引領學子無縫接軌投入職場，兼顧學生就學就業保障與未來職涯發展。