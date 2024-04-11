會考報名人數19.2萬創歷年新低 明起寄發准考證

113年國中教育會考將於5月18、19日舉行，教育部國教署表示，將於4月12日寄發准考證，集體報名的考生由就讀國中轉發，個別報名的考生由考區試務會郵寄。

教育部及全國試務會提醒考生，務必檢查並妥善保管准考證，准考證內容如有錯誤，須依據簡章於4月15、16日提出勘誤需求，集體報名考生向所就讀國中提出勘誤，個別報名考生則向考區試務會提出，受理時間均為當日9時至12時及13時30分至17時。

教育部也指出，考生若發現准考證毀損或遺失，應於考試當日攜帶本人身分證件及與報名時同式2吋相片1張，至考場試務中心申請補發。

另外，全國試務會日前也統計，今年會考18個考區及大陸考場總報名人數為19萬2127人，受到少子化影響，會考不僅連3年報考人數少於20萬，今年創下歷年最低人數且5年內已大減逾2萬人。

全國試務會也表示，若為身心障礙、重大傷病、懷孕或突發傷病考生可依需求申請應考服務，包含試題本別、作答方式、時間調整、試場安排、輔具等項目，具體的申請說明、項目說明、考試程序及注意事項、特殊題本範例下載，可至國中教育會考網站參閱「應考服務」內容。