留才力道不足？立委質疑海外人才橋接方案花4.1億僅留下97人

立法院今天舉行教育文化委員會，邀請國科會進行「國家科技發展策略與佈局」專題報告並接受備質詢。國民黨籍立委柯志恩質疑，國科會對於STEM領域育才、攬才是否達成目標？推動海外人才歸國橋接方案，未料花了4.1億，僅有131人回台，最終更僅留下97人；且國家基礎研究投入量能仍不足，甚至不如十年前。

柯志恩表示，根據ＩＭＤ世界數位競爭力調查評比，我國的數位／科技人才充足狀況評比近年來屢屢衰退，且未來主管科技發展的STEM領域人才，十年來少了十萬人。

柯志恩指出，且國科會推動海外人才歸國橋接方案，協助台灣海外留學人才返國貢獻，將科技發展新知、前瞻應用等帶回台灣，但政府四年多耗費了約4.1億，131人回國，卻僅有97人留下來。

柯志恩舉例，台灣教育未來要致力往AI發展，近年大專校院科系只要欲往AI方向發展甚至改名，教育部多首肯讓科系更名，「但名字改成什麼有差嗎？」系內的教師沒有產業經驗，甚至沒有年輕教研人才投入，質疑難道改個名就可以成長？

柯志恩認為，台灣的問題是國家整體基礎研究投入仍不足，根據鄰近國家基礎研究占該國整體研發經費比率，如日本為12.67%，韓國、美國也達14%，台灣卻只有7.45%，甚至不如十年前占比動輒達到9.8%。

國科會副主委林敏聰回應指出，國科會先努力改善工作環境，去年開始即推出博士生研究獎學金方案，甄選、核配名額達1000個，希望先改善博士生的待遇，「若博士生待遇相較於碩士學歷出社會低很多，那他是不會來的。」

且林敏聰也坦言，國家投入的基礎研究預算太低一直是問題，希望在立委支持下，可以逐步提高。