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協助兒少覺察情緒 聯合勸募攜手全聯推服務計畫

中央社／ 台北10日電
兒少若不知如何處理情緒，恐影響求學及社交生活。聯合勸募今天攜手全聯盼募得新台幣600萬元，透過與社福團體合作推動「情緒困擾兒少服務計畫」，為情緒障礙的孩子發聲。圖／聯合報系資料照片
兒少若不知如何處理情緒，恐影響求學及社交生活。聯合勸募今天攜手全聯盼募得新台幣600萬元，透過與社福團體合作推動「情緒困擾兒少服務計畫」，為情緒障礙的孩子發聲。圖／聯合報系資料照片

兒少若不知如何處理情緒，恐影響求學及社交生活。聯合勸募今天攜手全聯盼募得新台幣600萬元，透過與社福團體合作推動「情緒困擾兒少服務計畫」，為情緒障礙的孩子發聲。

聯合勸募攜手全聯佩樺圓夢社會福利基金會召開記者會，邀請藝人羅志祥擔任愛心大使，呼籲大眾響應公益，關注受情緒困擾的兒少。

聯合勸募理事長鄭信真在記者會中指出，情緒問題是個難解議題，若孩子不懂得處理、掌握情緒，就可能對求學、交友過程造成負面影響，聯合勸募注重兒少全面性的發展，而內在心理需求較難被看見，因此想透過此次計畫讓大家看見孩子的情緒。

聯合勸募秘書長朱紫碧表示，許多弱勢兒少受到家庭因素影響，不懂如何處理自己情緒，甚至未發覺自己處於情緒中，但可能因為家庭周遭照顧者忙碌，而沒有人告訴如何紓解情緒。

朱紫碧說，聯合勸募將透過與社福團體合作推動「情緒困擾兒少服務計畫」，幫助弱勢兒少透過遊戲方式認識情緒、一對一協助排解情緒以及協助認識學校內的情緒排除管道等，讓兒少可以學習掌握情緒與自我覺察。

鄭信真表示，聯合勸募是國內唯一專門募款幫助其他團體的協會，因此也會找善於處理兒童情緒的團體合作，透過各面向一起改善兒童情緒問題。

情緒 愛心 記者會

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