教改30年 家長團體：廣設高中大學未減輕升學壓力

1994年的「410教改大遊行」今年屆滿30年，國教行動聯盟也對於過去30年的教育政策進行全面回顧，其中發現廣設高中大學的落實，反導致技職教育弱化，且學生升學壓力也沒有減輕，多所高中大學甚至面臨退場，相當可惜。

國教盟今天指出，「落實小班小校」並未達到預期效果，一直是到近年因少子女化嚴重才小幅降低班級人數。而「廣設高中大學」導致10幾年之間將70所專科全部升格為技術學院及科技大學，重學歷、輕專業的結果嚴重弱化技職教育，亦形成7分上大學亂象，讓學歷嚴重貶值，升學壓力卻未減輕。「推動教育現代化」訴求校園開放民主、教師培育多元，但主管機關卻未做好師資員額控管，造成流浪教師滿街跑、偏鄉卻聘不到老師的現象。

國教盟點出，當年推動410教改民氣可用，卻未能就問題關鍵提出具體政策，如「廣設高中大學」並無法降低升學壓力，且在少子女化趨勢下，現在多所高中大學已面臨退場，真是非常可惜。

國教盟強調，回顧30年雖有其意義，從近10年開始檢討與改進更有其必要。12年國教課程綱要從2014年總綱公布至今已10年， 108課綱實施也已5年，應該認真檢討各項入學制度是否符合課綱實施成效。此外，教學現場中教師權、學生權甚至家長權利之間的競合與衡平，更是目前台灣應該要優先面對的問題。