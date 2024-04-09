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全國教育會議停擺14年 教團：教育共識難尋、各階段我行我素

聯合報／ 記者許維寧／台北即時報導
前教育部長吳清基（前）於第八次全國教育會議擔任「解說員」，向與會來賓說明各項展示內容。報系資料照
前教育部長吳清基（前）於第八次全國教育會議擔任「解說員」，向與會來賓說明各項展示內容。報系資料照

因應時代趨勢，我國自民國初年以來便召開全國教育會議商討教育政策，最近一次全國教育會議於2010年召開，距今已14年。數個教育團體和學者今呼籲520後的新政府，應再度召開全國教育會議，針對教育問題、社會變遷做系統性的檢討和回應；凝聚教育方向共識，否則各階段我行我素，很難成事。

第一次全國教育會議於1928年於南京召開，時間正值北閥成功，定都南京，爾後如1939年對日抗戰時期，即便國民政府遷都重慶，仍在時任部長陳立夫號召下，持續擬定教育政策發展方向。又如1949年改為全國善後復員會議，主要盼於戰後討論國家復原重整。

全國教育會議過去曾為410教改等大型政策定錨，台灣教育研究院社社長黃政傑表示，綜觀近期的行政院、教育部等，多是發生問題才去解決、回應，多是零星處理，已好一段時間，未針對整體教育問題和社會變遷做系統性檢討。

黃政傑指出，全國教育會議大概需要兩年時間做會前準備，針對各級教育找出討論議題，於會上討論改進方向並得出結論，進而成為政府施政、預算編列依據。

黃政傑舉例，如近年國外均倡導終身學習，國內各教育階段如何回應終身學習，再者，終身學習也不應只聚焦學習，也要能嘗試改變社會，要具備積極性的改造觀點。

再者，黃政傑也談到，教育近年也非教育部和學校間的事，也需要企業、社會機構的幫忙，因此期待未來的全國教育會議也能納入產業代表、民營機構、民間團體等，如家長、學生代表，針對教育方向凝聚共識，否則各界始終我行我素，很難成事。

前教育部長吳清基曾主持第八次全國教育會議，他指出，第八次會議前，先針對學前到終身教育，邀請專家學者研究、擬定各主題，之後於各縣市辦理公聽會蒐集意見，再將各國發展趨勢整理成大綱，提至全國教育會議上報告，報告後再討論。

吳清基說，第八次全國教會議也是第一次善用網路等媒介蒐集聲音，工程浩大但能廣納意見，如今相隔14年，教育環境確實正在劇烈改變，「我也很支持，確實應重新檢討。」

新北市教育局長張明文則表示，現行工作都是忙著解決眼前問題，但針對未來10年、20年的前瞻性問題則鮮少著墨，雖然全國教育會議多被視為是「大拜拜」，確實可以坐下來討論。時代也在改變，教師勞動權益、綠領人才等都是熱議題，甚至應該提升至行政院層級，跨部會召開會議討論。

教育部 黃政傑

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