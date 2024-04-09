教改30年前夕 前教長郭為藩點名賴清德上任開第九次全國教育會議

410教改即將屆滿30年，包括中華民國比較教育學會、台灣高等教育學會、台灣教育政策與評鑑學會等超過14個團體，今天與前教育部長郭為藩、清大前校長賀陳弘公開呼籲，準總統賴清德上任後勿忘選前承諾，應召開「第九次全國教育會議」，納入就職後重要施政目標。

賴清德曾於競選期間回應教團提問：「為了教育界的教師、學生及家長，未來除了定期舉辦事務性會議，也將尋求不同形式的會議或者網路論壇，進一步擴大社會連結，廣納各界建言，建立良好的溝通機制，讓國家培育人才的制度能夠更多的理解與社會支持，朝向完善與穩健的方向發展。」

早年，全國教育會議從發起到方向制定皆由政府主導，但解嚴之後，第七次、第八次全國教育會議則廣納民間對教育發展的需求和建議，納入會議中分組召開議程當中。

郭為藩表示，舉辦全國教育會議可以激起社會大眾對教育的關心、燃起對教育改革的期望和熱誠，另透過與會專家學者的討論，達成教育發展的願景和共識。

郭為藩指出，教育會議是教育體系的健康檢查，如同邀請各專業會診把脈，診斷後對症下藥來設法治療或改善體質。對於落實第九次全國教育會議的推動，他也表示，早期想法如今獲得積極反應，甚為欣慰。

前教育部高教及技職司長，現為台灣教育研究院社社長黃政傑則指出，過去召開過八次全國教育會議，皆是政府因應國家、社會及國際情勢變遷、轉型提出，現在距離2010年所召開的第八次會議已有14年之久。

黃政傑指出，14年來，社會變遷急劇、教育問題叢生，各界對教育的期許和主張紛陳也有待建立共識。希望藉由全國教育會議，帶動各級教育體系改革應變，進而培育人才，回應社會發展等迫切需求。

賀陳弘也談到，面對全球化競爭、科技發展，以及國內少子化、老齢化、產業轉型人才新需求，國內高教、技職、國教、社教同時面臨巨大挑戰，必須重新盤點下一階段教育政策大方向，第九次全國教育會議召開的必要性昭然若揭。