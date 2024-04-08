高中藝才班特招 4月13日起陸續開跑

教育部今天指出，113學年度高級中等學校藝術才能班特色招生甄選入學術科測驗，4月中旬以分類、分區方式辦理，各類各區報名經於3月1日截止後，共計有3559人報名，已於3月15日寄發准考證，教育部提醒各考生務必備妥相關證明文件及用具應試，且詳閱公告規定事項。

教育部指出各類各區術科測驗及部分學校獨立招生時間如下：

一、音樂班：

（一）北區聯招於113年4月13日（星期六）至4月15日（星期一）辦理。

（二）中區聯招及南區聯招於113年4月13日（星期六）至4月14日（星期日）辦理。

（三）國立馬公高級中學獨招及彰化縣立成功高級中學獨招於113年4月13日（星期六）辦理。

二、舞蹈班：

（一）北區聯招於113年4月13日（星期六）辦理。

（二）南區聯招於113年4月13日（星期六）至4月14日（星期日）辦理。

（三）國立馬公高級中學獨招於113年4月14日（星期日）辦理。

三、美術班：北區聯招、中區聯招、南區聯招、桃園區聯招、國立馬公高級中學獨招、國立花蓮女子高級中學獨招及國立臺東女子高級中學獨招等，均於113年4月20日（星期六）辦理。

四、戲劇班：臺北市立復興高級中學獨招於113年4月20日（星期六）至4月21日（星期日）辦理。

其中，音樂班測驗科目包含「主修（樂器）」、「副修（樂器）」、「視唱」、「聽寫」及「樂理與基礎和聲」等5科；舞蹈班包含「芭蕾」、「現代舞」、「中國舞」及「即興與創作」等4科；美術班包含「素描」、「水彩」、「水墨」與「書法」等4科；戲劇班則包含「口語表達」、「創意思維」及「專長表演」等3科。

教育部提醒考生，務必於試前至主委學校網站查詢及瞭解各類各區公告的細部規定事項，並可於高級中等學校藝術才能班線上報名登錄系統（https://art.sen.edu.tw/brief）免費下載簡章查閱。聯絡資訊可參閱113學年度高級中等學校藝術才能班特色招生甄選入學各類各區主委學校資訊一覽表。