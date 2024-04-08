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新聞眼／錯誤的教改如何止血？ 去蕪存菁是教改進行式

聯合報／ 本報記者馮靖惠

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卅年前，政府被民粹綁架，廣設大學造成高教無邏輯地擴張、技職教育也崩壞，如今私校退場、公校整併，高教版圖震盪。如何讓頂尖大學保有競爭力？讓面臨退場的邊陲學校能有開創新局機會？是賴清德政府上任後首要教育任務。

一九九四年，四一○教改聯盟提出「廣設高中大學」訴求，但精神是由政府設立公立學校；隨後行政院教改會提出「教育改革總諮議報告書」，提出適度增加大學容量；當時教育部扛不住壓力，在選舉及政治考量下推出第二條教育國道，自此變調為私立專科遍地開花升格。

回首教改歷程，功過兩面評價，立意良好卻過於理想化，問題則出在實務執行，教改強調「多元價值」精神，這些年並沒有真正被社會接受。台灣社會過度重視文憑主義，廣設大學讓太多原本不適合或不需要升學的學生輕鬆拿到大學學歷，導致低薪，技職體系崩壞還致產業缺工。

當年推動教改的其中理由是「補習」，但現在補習有減少嗎？從以前的聯考時代到現在一○八課綱的學習歷程檔案，補習現象根本沒變。十二年國教一樣罵聲連連，說要推動多元入學，但很多偏鄉孩子已經出局。

再看現今高職生，往往基礎技能還未純熟就進入科大就讀，原本專科為社會所培養的技術逐漸流失，許多傳產面臨缺工困境。

過剩的大學如何轉型退場，甚至能開創新局？政府責無旁貸。未來的大學制度鬆綁、員額增刪、學費自主化是三個關鍵。

教改工程卅年，但不是過去式，而是永遠進行式。賴政府有必要重新檢視教育制度，根除病灶。如何讓「被教改」的學子們不再無所適從，如何讓城鄉差距不再擴大，「去蕪存菁」是教改進行式。

教改 補習 高教

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