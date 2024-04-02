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走入國際 仁德醫專獲聯新國際醫院18位公費生名額

聯合報／ 記者吳傑沐／苗栗即時報導
聯新國際醫院由院長許詩典（左）與仁德醫專校長黃柏翔雙方共同簽訂護理公費生培育合約書。圖／校方提供
聯新國際醫院由院長許詩典（左）與仁德醫專校長黃柏翔雙方共同簽訂護理公費生培育合約書。圖／校方提供

全台醫護缺口隱憂，引發各大醫療機構提前進入校園布局搶人，紛紛祭出培育公費生合作計畫，就連擁有海外醫療服務的聯新國際醫院，也首度鎖定位在苗栗縣的仁德醫護管理專科學校，雙方近日簽定合約書，提供培育18位公費生名額，也宣告這批校園未來醫護人才，畢業後有機會走進國際醫療領域。

雙方於上月29日舉辦產學合作儀式，共同簽署「聯新國際醫院護理公費生培育」合約書，聯新國際醫院由院長許詩典、護理部長楊美紅等人代表出席，合約明定113學年度共培育18位公費生；一至五年級的護理公費生，在學期間每年可獲得高達12萬至16萬元的獎學金，讓學生減輕就學負擔、安心向學，畢業後留任醫院服務，還有機會走進國際醫療。

校方指出，聯新醫院長期接軌國際醫療與海外服務，在美國、日本、新加坡、尼泊爾、大陸等地均設有服務據點，在國內部分也常年於桃園機場醫療中心駐點服務。該院於2015年提出了無圍牆的醫療理念，現在透過智慧醫療的引領，將醫療服務推向社區和國際，提供全方位的服務。

仁德醫專護理科主任諸葛芬說，公費補助能夠減輕學生家庭的經濟負擔，讓學生專注於學業，未來的實習及工讀計畫，更能夠讓學生提前熟悉醫院的工作環境，從而提升未來護理師的臨床適應能力和留任率。

校長黃柏翔也表示，設置公費專班不僅是醫院培育護理人才和大專護理教育的雙贏策略，更能夠提升國家醫療保健水平；此次雙方的合作，共同培育高品質的護理師加入醫療團隊，對於提升護理專業能力也具有非凡的助益。

雙方於上月29日舉辦產學合作儀式，共同簽署「聯新國際醫院護理公費生培育」合約書。圖／校方提供
雙方於上月29日舉辦產學合作儀式，共同簽署「聯新國際醫院護理公費生培育」合約書。圖／校方提供

校園 桃園機場 護理師

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