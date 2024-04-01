高中職1萬、大專院校2萬 新北高中以上獎學金報名開跑

新北市發放高中以上獎學金邁入第15年，金額逾1億、人數近1萬2000名。教育局說，113年度高中以上學生獎學金4月1日起至19日報名，總計780個名額，提供高中職組445名、每人獎金1萬；大專院校組335名、每人2萬。

教育局說，為獎勵成績優異學子、扶助弱勢家庭，連續15年推出高級中等以上學生獎學金，只要籍新北市滿6個月以上，學業成績達80分以上、體育成績70分以上者，公私立高中職、大專院校、碩士及博士班都能申請；今年報名時間從4月1日至4月19日，提供高中職組445名、每人獎金1萬，大專院校組335名、每人獎金2萬，共計780名，並優先錄取身心障礙生、低收入戶學生。

穀保家商校長嚴英哲說，新北市推動高級中等以上獎學金已行之有年，不只獎勵成績優異學生，也讓經濟弱勢的孩子無後顧之憂求學；去年獲獎學金的穀保家商時尚造型科建教合作班葉佳莉說，謝謝學校老師跟主任對她的認可及教導，雖然選擇建教班很辛苦，但過程中收穫滿滿，也堅持了自己的夢想。