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高中職1萬、大專院校2萬 新北高中以上獎學金報名開跑

聯合報／ 記者劉懿萱／新北即時報導
淡水商工餐飲管理科陳冠澐去年獲獎學金。圖／新北教育局提供
淡水商工餐飲管理科陳冠澐去年獲獎學金。圖／新北教育局提供

新北市發放高中以上獎學金邁入第15年，金額逾1億、人數近1萬2000名。教育局說，113年度高中以上學生獎學金4月1日起至19日報名，總計780個名額，提供高中職組445名、每人獎金1萬；大專院校組335名、每人2萬。

教育局說，為獎勵成績優異學子、扶助弱勢家庭，連續15年推出高級中等以上學生獎學金，只要籍新北市滿6個月以上，學業成績達80分以上、體育成績70分以上者，公私立高中職、大專院校、碩士及博士班都能申請；今年報名時間從4月1日至4月19日，提供高中職組445名、每人獎金1萬，大專院校組335名、每人獎金2萬，共計780名，並優先錄取身心障礙生、低收入戶學生。

穀保家商校長嚴英哲說，新北市推動高級中等以上獎學金已行之有年，不只獎勵成績優異學生，也讓經濟弱勢的孩子無後顧之憂求學；去年獲獎學金的穀保家商時尚造型科建教合作班葉佳莉說，謝謝學校老師跟主任對她的認可及教導，雖然選擇建教班很辛苦，但過程中收穫滿滿，也堅持了自己的夢想。

去年獲得獎學金的淡水商工餐飲管理科陳冠澐則說，小學五年級開始接觸、製作蛋糕甜品，很喜歡做甜點帶來的成就感，因而選讀餐飲，並感謝父母讓她適性發展，讓自己在喜歡的領域中茁壯。

穀保家商時尚造型科建教合作班葉佳莉去年獲獎學金。圖／新北教育局提供
穀保家商時尚造型科建教合作班葉佳莉去年獲獎學金。圖／新北教育局提供

教育局 淡水

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