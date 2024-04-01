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不配合違法專班課程 高教工會控南亞學院資深教師遭惡意資遣

聯合報／ 記者李芯／台北即時報導
高教工會今日召開記者會，指出南亞技術學院惡意資遣吳姓教師，呼籲教育部駁回此一不當資遣案。記者李芯／攝影
高教工會今日召開記者會，指出南亞技術學院惡意資遣吳姓教師，呼籲教育部駁回此一不當資遣案。記者李芯／攝影

吳姓教師原任職南亞技術學院通識教育中心，服務超過22年，過去多次入選柔道國家隊國手，是學校運動成就最高的體育老師，卻因不願支援違法辦學的國防部「營區在職專班」，而被學校調職、惡意不排課。高教工會今日召開記者會，指出吳姓教師遭南亞學院惡意資遣，呼籲教育部駁回此一不當資遣案。

吳姓教師指控，南亞技術學院設置國防部的「營區在職專班」違法事蹟斑斑，他在108學年前往馬祖營區授課時，發現該課程為4天密集授課、期中考和期末考在課程結束時同時完成，不符教育部法規。且上課時學生多有勤務工作，多數沒有出席、考試，向學校反映後只被指示讓他們補考或補交報告，有成績就可以，讓吳姓教師認為是「販賣文憑」，不再願意前往授課。

吳姓教師表示，不配合營區在職專班授課後，竟遭學校接連「整肅」，包含逼迫行政經歷豐富的他辭去行政職務，從通識教育中心調換到學校休閒與餐旅管理系，甚至在其他教師超終點，且有教師資格不符的情況下，完全不排課程給他，最終還被資遣。而南亞的營區在職專班，則因違法操作遭教育部停辦，也導致該校休閒管理系被扣減名額。

高教工會組織部主任林柏儀指出，根據教育部統計，我國各大專校院任職於通識教育中心的專任教師，過去10年之間竟然少了一半，102年全國尚有2649名通識專任教師，112年僅剩1341人，相較全國整體大專校院專任教師13％的減幅，通識教師減幅高達49％，形同腰斬。

不只吳姓教師的案例，林柏儀表示，近10年有許多大專校院的通識中心專任教師投訴指自己被學校惡意逼退，例如轉調到專業系所灌水員額，或是立即提早退休改聘兼任教師，這些做法讓學校節省聘任教師的成本，但受害的卻是老師的權益與學生的受教權。因此工會呼籲，教育部應立刻駁回吳姓教師資遣案，並檢討各大專校院裁撤通識教師的現象。

兼任教師 教育部 資遣

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