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集保所捐贈基市200萬元 採購筆電設備助弱勢高中生學習

聯合報／ 記者邱瑞杰／基隆即時報導
高中學生使用資訊設備與數位載具，進行資料查找、課程體驗及作業製作等學習相當普遍。圖／基市府教育處提供
高中學生使用資訊設備與數位載具，進行資料查找、課程體驗及作業製作等學習相當普遍。圖／基市府教育處提供

基隆市政府今年獲台灣集中保管結算所捐贈200萬元，交由全市公私立高中購買筆記型電腦等設備，讓校內低收入戶學生申請借用，透過這個機會弭平數位學習落差，發揮教育正義。

基市府教育處表示，疫情改變教育現場，線上學習及自主學習成為重要教育途徑。台灣集保所秉持取之於社會，用之於社會理念，並重視實踐企業社會責任，希望與基市府合作，透過資訊設備的投入，避免學生因為經濟因素而學習困難，期待培養學生對於日常生活的科技認知、日常科技的使用態度及科技實作的統合能力。

教育處觀察教育現場，高中學生非常有需要使用資訊設備與數位載具，進行資料查找、課程體驗及作業製作等學習。集保所捐贈基市府200萬元購置筆記型電腦設備，全市有12所公私立高中低收入戶學生提出申請，各校分別訂定借用計畫作為借用與管理依據，讓集保所提供的資源可以達到最有效的使用。

基隆市長謝國樑感謝台灣集保所以實際行動，協助市府創造最有愛的生活環境。推動在地就學一直是打造有愛城市的重要指標，市府積極了解家長與學生的需求，透過多樣化的資源提供，期待能讓更多孩子選擇在地高中就學。這次鎖定需要幫助的弱勢學子，透過減少學習困境，讓優秀的學子們可以留在本市繼續升學，為基隆市的教育帶來正面改變。

高中學生使用資訊設備與數位載具，進行資料查找、課程體驗及作業製作等學習相當普遍。圖／基市府教育處提供
高中學生使用資訊設備與數位載具，進行資料查找、課程體驗及作業製作等學習相當普遍。圖／基市府教育處提供
高中學生使用資訊設備與數位載具，進行資料查找、課程體驗及作業製作等學習相當普遍。圖／基市府教育處提供
高中學生使用資訊設備與數位載具，進行資料查找、課程體驗及作業製作等學習相當普遍。圖／基市府教育處提供
高中學生使用資訊設備與數位載具，進行資料查找、課程體驗及作業製作等學習相當普遍。圖／基市府教育處提供
高中學生使用資訊設備與數位載具，進行資料查找、課程體驗及作業製作等學習相當普遍。圖／基市府教育處提供

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