集保所捐贈基市200萬元 採購筆電設備助弱勢高中生學習

基隆市政府今年獲台灣集中保管結算所捐贈200萬元，交由全市公私立高中購買筆記型電腦等設備，讓校內低收入戶學生申請借用，透過這個機會弭平數位學習落差，發揮教育正義。

基市府教育處表示，疫情改變教育現場，線上學習及自主學習成為重要教育途徑。台灣集保所秉持取之於社會，用之於社會理念，並重視實踐企業社會責任，希望與基市府合作，透過資訊設備的投入，避免學生因為經濟因素而學習困難，期待培養學生對於日常生活的科技認知、日常科技的使用態度及科技實作的統合能力。

教育處觀察教育現場，高中學生非常有需要使用資訊設備與數位載具，進行資料查找、課程體驗及作業製作等學習。集保所捐贈基市府200萬元購置筆記型電腦設備，全市有12所公私立高中低收入戶學生提出申請，各校分別訂定借用計畫作為借用與管理依據，讓集保所提供的資源可以達到最有效的使用。