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愈年輕愈不常講 母語消失中…近7成民眾認同

聯合報／ 記者許維寧／台北報導
黃昆輝教授教育基金會昨舉行「台灣母語教育民意調查」記者會，調查結果顯示，近七成民眾認為台灣各族群的母語正面臨消失危機。記者許維寧／攝影
黃昆輝教授教育基金會昨舉行「台灣母語教育民意調查」記者會，調查結果顯示，近七成民眾認為台灣各族群的母語正面臨消失危機。記者許維寧／攝影

黃昆輝教授教育基金會進行台灣母語教育民意調查，民調小組委員馮清皇指出，調查顯示，近七成民眾認為台灣各族群的母語正面臨消失危機，日常中雖有約六成四民眾常使用母語，但經常使用的比率隨年齡層遞減。

馮清皇表示，調查發現，高達六成四的民眾表示日常生活經常使用，其中以雲嘉南地區民眾的比率最高，達八成二；若以年齡來看，則是五十歲以上經常使用母語比率較高，其中六十五歲以上經常使用率達九成。

但調查也發現，六成八民眾認為各族群母語正面臨消失危機；六成七民眾認為，孩子不會說母語的原因是家人也不說。有高達九成三的民眾認為，家人和孩子用母語交談，才是學母語的最好方法。

民調小組召集人郭生玉強調，政府應提出一套使用母語的環境、機會或有效政策，否則校內開設再多母語課程，都很難達到振興母語的目標。

本次調查對象為國內年滿廿歲民眾，調查時間今年三月十五日至十八日。調查採分層抽樣方式進行市話調查，手機調查則採隨機撥號方式，有效樣本一○六八人，在百分之九十五信賴水準下，抽樣誤差值正負三個百分點。

民調

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