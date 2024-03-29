113年教師資格考簡章公告 4月11日起開放報名

教育部表示，113年度高中以下學校及幼兒園教師資格考訂於6月16日舉行，已於今日上網公告簡章。教師資格考考試報名自今年4月11日上午8時30分起至4月18日下午3時止，採網路報名，須於期限內完成繳費，逾期不予受理。

教育部表示，參與教師資格考的考生每位需繳交1000元報名費，但若為符合社會救助法的本年度低收入戶或中低收入戶考生，或為特殊境遇家庭報考者，報名費將予以免收或減收，另由教育部予以補助。但請報考人準備身分證明文件、修畢師資職前教育證明書或證明，以及學士以上學位證書。

教育部也說，持有證明的身心障礙者、孕婦或其他傷病有需求者，教師資格考也能提供特殊應試服務，如作答方式提供盲用電腦及提供可調桌面高度的桌子等輔具。

也另提醒報考人，113年度教師資格考試試場規則第16條條文修正，請勿攜帶量角器或附量角器功能的用具，違者扣減該科成績5分；不得使用擦擦筆；應考人應在作答區內作答，綜合題應書寫題號後依序作答、非選擇題須依照題號作答，不可擅自更改題號，作答內容不可超出作答區，未依規定作答影響掃描區塊，或因違反作答規定，導致評閱人員無法辨識答案者，後果由考生自行負責，最重該題不予計分。

考試答案卷樣式及作答注意事項相較去年皆有修改，與簡章同步公告於教師資格考試網站，請考生務必注意。此外，行動電話及E-mail帳號為重要聯絡方式，請考生填寫正確，並務必取消不接收企業簡訊的設定，以免影響報名。