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大理高中改隸北市大 啟動審議

聯合報／ 記者洪子凱／台北報導

北市大理高中去年暑假傳出將與台北市立大學合併，擬改為「台北市立大學附屬大理高級中學」，打造全台首間全齡大學，北市教育局表示，日前已收到兩校修改評估報告，將進行相關審議。依教育局審查流程推估，預計最快115學年度正式招生。

兩校去年7月將第一版評估報告送到教育局審議，但受限法規，大學若要附屬高中，須要有師培的需求，但大理屬於中學體制，北市大沒有中等教育學程，後兩校提出北市大有特教系、大理高中有特教班解套，將後續補件。

教育局長湯志民表示，日前已收到大理高中、北市大修改後的新版評估計畫，近日審議小組進行會議，若確認內容沒問題，就能進入下一階段，兩校針對具體細節製作改隸計畫、合併契約，送教育局審議，完成後會實地訪查，兩校便可設立籌備處，籌備完成後沒問題才可掛牌。

湯表示，依規定，籌備處成立後至少需半年到一年時間才能掛牌，這也是史上第一次兩所市屬學校合併，按過往國立大學與高中合併完成約需3至5年，加上大理高中屬於完全中學體制，包含學程、體制等都需評估研擬。

過去湯志民曾籌辦過政大附中，並擔任第一任校長，他說，這過程確實有很多關卡需克服，但對大里高中改隸案樂觀其成，盼未來若設立附中，大學端和高中端能有更多連結。

台北市立大學 教育局 湯志民

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