大漢停辦教職員要求維護權益 校方承諾權利不受損

大漢技術學院董事會2月底決議113學年、今年8月停招。許多教師認為，董事會自行宣布停辦，未與師生妥善溝通，24日已成立高教工會大漢技術學院分部，協助維護師生權益。大漢技術學院回應，近期董事會將到校務會議說明停辦計畫，再送教育部，才會正式停辦，不會讓師生權利受損。

高教工會指出，大漢董事會於2月21日未經教育部同意，也沒有與師生溝通，突然在校務會議簡短3分鐘口頭報告，緊接著透過媒體報導停辦學校，可說是以粗暴蠻橫方式對待師生與花蓮人。

大漢技術學院教師除了加入高教工會大漢技術學院分部，部分教師更發起「自立會」處理後續事宜。發起人休閒遊憩與觀光餐旅管理系副教授黃宗萍表示，大漢技術學院47年來在花東地區，提供花蓮在地青年、公職及工商界人士就學機會。

黃宗萍說，學校原住民學生及軍職學生達5成以上，其餘為經濟弱勢與在職進修人士。如果大漢技術學院冒然停止辦校，將影響原住民青年及中高齡的人進修就學場域，花東地區失去未來的技職教育受教權及在地回流教育進修的機會。

大漢主秘邱天佑指出，董事會在2月20日決議停辦，根據「私校法」規定，董事會向教育部提出停辦計畫前，一定要到校務會議說明，停辦計畫送教育部核准，才能正式停辦，流程繁複，需要時間，目前董事會還沒到校務會議說明。教育部也要求維護教職員與學生的權益。