爛校長缺退場機制 應公布不適任樣態

不適任校長缺乏退場機制，恐波及校園的教育品質！全教產理事長林碩傑26日於記者會指出，遭判刑的校長仍能參加校長遴選，輕率枉法的校長恐怕難以成為師生榜樣，應沒有退場機制。國民黨立委羅廷瑋表示，未來會持續監督政府，督促教育部公布「不適任校長」的樣態。

違法校長參加遴選

林碩杰指出，澎湖縣一名被判刑一年六個月、緩刑四年的校長，經過判決後，竟然還能參加國小校長遴選。對此，澎湖縣教育局卻拿出教育部函釋表示：《國民中小學校長主任教師甄選儲備及屆聘辦法》雖有規範校長的遴選資格，但「現職校長、曾任校長者及現任主任與曾任主任者」並非適用對象。

他指出，如果就此規定，至今不適任校長仍缺乏認定與處理方式，相關樣態九個月仍未見蹤影，痛批「教育部相當怠惰」。林碩杰說，反觀教師只要經常遲到早退，就會被列為不適任教師，甚至因此被解聘，更呼籲教育部不應厚此薄彼，也應及早公布校長的「不適任樣態」。

新北市教育產業工會理事長吳添寶更舉例說，新北市曾爆發營養午餐弊案，已經有超過20名校長有罪定讞，許多校長遭到法辦，判處緩刑，但如果就教育部的涵釋，這些瀆職的校長就能繼續在其他學校任職，讓人不知所措。

應有退場機制

羅廷瑋表示，談到教育品質，第一想到的就是老師，也有不適任老師的處理辦法，但對於一校之長，卻沒有不適任的制度。他說，一個老師面對的是他經手的班級，校長則會影響到所有師生，恐怕對教育傷害層面更大，「看到不適任的校長繼續任職，身為三寶爸的我無法想像，更無法接受。」

他指出，現在教育部的函釋公文就相當於不適任校長的特赦令，但任何工作都應該要有不適任的退場機制，校長與主任不該有這樣的免死金牌，未來會持續監督，盼教育部能儘速檢討，並馬上公布不適任校長的樣態。

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