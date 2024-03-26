聚焦半導體工程與健康產業 遠東科大籌備更名中信科大

面對少子化衝擊，台南遠東科技大學（下稱「遠東科大」）全方位轉型進行院系所整併，日前獲中國信託銀行（下稱「中信銀行」）董事會通過捐資，正籌備更名為中信科技大學，未來將聚焦科技及健康產業，配合政府政策及產業需求，整合產學資源培育專業人才。

遠東科大轉型精緻辦學，強化產業鏈結，並提供豐富且時間彈性的專業實務課程。 圖／遠東科大 提供

遠東科大校長鄭欽哲表示，遠東科大位於南臺灣科技廊道上，緊臨臺南科學園區，在教育與產業需求不斷變革的當下，積極推動與產業接軌並規劃讓學生入學即就業，學校在半導體工程、健康照護、精密機械、冷源空調、休閒管理等國家重點領域，培養科技與健康產業實用人才。同時，也與超過65家相關企業產學合作，推動技能深造課程與就業銜接，更可攜手中信銀行企業客戶共同培育工程、半導體等基礎應用及健康實用人才，透過實踐教學與專業實習，確保學生能夠學以致用。

遠東科大與超過65家相關企業產學合作，推動技能深造課程與就業銜接，讓學生入學即就業。 圖／遠東科大 提供

遠東科大創校至今57年，眾多優秀校友在不同領域取得卓越的成就。鄭欽哲指出，遠東科大此次獲中信銀行捐資助學，是遠東科大成為技職科技大學創新轉型典範的絕佳機會。遠東科大將為學生提供更優質的教育環境和學習機會，同時將大幅提升校方與產業間的合作深度，為臺灣社會培養出更多具有實用技能和創新思維的專業人才。

遠東科大擁有大臺南地區最優質的健康運動場域。 圖／遠東科大 提供

響應政府大南方計畫深耕臺南，促進地方教育資源的整合與優質發展，目前臺南已有中信金融管理學院與中信國際實驗教育機構，提供南臺灣學子從小學至大學階段優質的教育環境，未來在中信科技大學加入後，可望補足技職教育的人才培育。此外為符合中國信託「公益為先、助弱扶優」的理念，校方另設置中低收入戶、原住民、運動員獎學金，讓學生入學後免於經濟煩惱。

遠東科大優化校園設施與環境，逐步改造學校宿舍，提供學生舒適的生活空間，圖為宿舍改造示意圖。 圖／遠東科大 提供

遠東科大轉型精緻辦學，優化校園設施與環境，加強與產業鏈結，並提供豐富且時間彈性的專業實務課程，學生選擇月繳3000元的入學方案，即包含全年度優質宿舍及學費，簽約企業工作還可獲企業全額贊助，是學生「入學即就業」的最佳管道。遠東科大地理位置緊鄰臺南科學園區，步行即可達臺南新市火車站，且臨近國道8號，經國道1號與3號南來北往十分便利。113學年詳細招生資訊請至遠東科大官方網站查詢，或逕洽遠東科大招生服務處06-5979566#7701。

遠東科大校內招生說明會

有關學術課程、校園生活、企業育才或其他相關資訊，皆歡迎報名參加說明會。

日期：113年3月30日，4月13、20、27日，5月4、11、18、25日，星期六。

時間：上午10點至12點

地點：遠東科技大學－咖啡樹（臺南市新市區中華路49號）

報名網址：https://reurl.cc/97lokO

遠東科技大學官方網站：http://www.feu.edu.tw/web/