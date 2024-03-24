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鍾理和體弱多病潦倒到「只能寫作」 鍾肇政慧眼獨具如荒海浮木

台灣醒報／ 記者簡嘉佑╱台北報導
新書《逆流》收入文學家鍾理和、鍾肇政的書信來往，作家朱宥勳以「史上最純文學的友誼，沒有之一」為題演講。圖／台灣醒報
新書《逆流》收入文學家鍾理和、鍾肇政的書信來往，作家朱宥勳以「史上最純文學的友誼，沒有之一」為題演講。圖／台灣醒報

被稱為「倒在血泊裡的筆耕者」的資深台籍作家鍾理和體弱多病，甚至走幾步路就會吐血，文章卻意外獲得另一位文學家鍾肇政的賞識，兩人魚雁往返多年，展現文學家友誼的典範！作家朱宥勳24日在演講中提到，鍾肇政當時不僅寫出寫實主義的《魯冰花》，創立的「文友通訊」也成為那代本土文學家交流的平台，其中也包含作家鍾理和。

新書《逆流》收入文學家鍾理和、鍾肇政的書信來往。朱宥勳以「史上最純文學的友誼，沒有之一」為題表示，國民政府來台後，設法讓所有人說國文，並試著汰除日文，其中鍾理和與鍾肇政就是歷經日治時期，但又足夠年輕就學會用國文寫作的作家。

鍾肇政當時發起「文友通訊」，成為1950年代台灣本土文學發展的重要見證。當時本土作家不願參加反共藝文的浪潮，更苦於沒有發表、討論的地方，「文友通訊」成為當時本土文藝人士交流、互評的場所。鍾肇政更與鍾理和有三年的密切信件來往，展現一代台灣作家的生活與心靈面貌。

朱宥勳指出，鍾肇政的《魯冰花》是第一個本省籍作家在報紙副刊聯載的長篇小說，不同於現代，當時只要能在副刊連載作品就是天下皆知。朱宥勳指出，這篇小說最精彩的部分是權力鬥爭的部分，如鄉村小孩的畫作受到本土教師的重重阻礙，然而，畫作卻在南美洲獲得國際大獎，展現出社會反諷與批判。

他分享，鍾肇政與鍾理和當時在文壇上都相當弱勢，而在版面有限的狀況下，文學家常常是互相競爭的狀況，但鍾肇政當時創辦「文友通訊」，卻是想要拉起其他作家，相當難能可貴，而鍾理和則是「窮苦潦倒作家」的典型，體弱多病到無法進行其它工作，而鍾肇政的書信對鍾理和而言就像是荒海浮木，也是文學家友誼的典範。

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朱宥勳 鍾肇政

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