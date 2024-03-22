竹市成德高中校長不續任爆爭議 被揪遴選委員組成違法

新竹市立成德高中前校長楊青山去年5月爭取校長續聘未果，向市府申訴駁回後，轉向教育部提出再申訴，評議結果近日出爐，教育部中央教師申訴評議委員會認定竹市府組成的校長遴選委員不合法，其中一人校長代表已經退休，另一人則並非來自有教育系所的大學推薦，竹市府應撤銷楊青山續任評鑑未通過的措施，另為適法措施。

針對此案，新竹市政府回應，有關竹市成德高中前校長楊青山因未獲續聘向教育部提起申訴，市府收到教育部來函，目前依法辦理中。

民進黨竹市議員陳建名、楊玲宜關切此案，並在臉書貼出教育部完整的評議結果書。楊青山於教育部再申訴時主張，去年經歷的校長遴選評鑑過程不公，校長遴選委員會組成必須包含公立中學校長與來自有教育系所大學推薦的專家學者，但黃姓委員已經退休非現任校長，解姓委員也並非來自有教育系所的大學，都不符遴選委員要件。

楊青山也主張，當時評鑑小組訪談未依規與他綜合座談、訪談內容偏頗不客觀、評分成績落差過大，1人給分高達104分、1人45分，也未針對差異說明等不利他的情形。要求撤銷不續任結果、重新評鑑，也希望透過申訴要求竹市府咎責、函文道歉並賠償。

新竹市政府回覆教育部，表示黃姓委員為108學年度遴聘的校長遴選委員會公立學校校長代表，解姓委員則為借重其多元長才而遴聘，並說明評鑑小組訪談時已經有聽取相關簡報，尊重評鑑小組就訪談結果、專業判斷與意志表達所給予的評分等。

教育部中央教師申訴評議委員會經評議後，表示依相關辦法，校長遴選委員會代表須以現職人員為準，黃姓委員退休非校長，並已離開教育現場，不符校長遴選聘任及考評辦法要件，解姓委員也不符專家學者聘用規定，該校長遴選委員組成不合法瑕疵。

委員會還發現，新竹市申訴會一名李姓委員，並非該屆委員卻列為出席人員，同樣出現違誤。認定楊青山校長續任未通過的措施及認定楊青山申訴無理由的評議決定均撤銷，竹市府應於2個月內另為適法措施，至於楊要求市府咎責道歉不在申訴審議範圍。

楊玲宜說，去年5月成德高中校長續任評鑑案違反程序正義，教育處違法亂紀，高虹安市長身為一市之長卻督導不周，連帶成德與建功高中新上任的校長沈永昆與林國松的遴選都失去正當性，成了「黑牌校長」，須重新遴選，是嚴重行政疏失的離譜行徑。