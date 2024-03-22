新北及人高中申請更名中信高中 提供國際升學新選擇

中信國際學校致力於提供學生精緻且個人化的學習體驗，提升美語能力並強化國內外升學輔導，培育具備接軌國際學習能力的未來人才。 圖／中信國際學校 提供

大臺北地區國際升學新選擇！新北市及人高級中學獲中國信託商業銀行(下稱「中信銀行」)捐資助學，已規劃轉型為免護照即可就讀的國際學校，向教育局申請更名為「中信國際學校財團法人新北市私立中信高級中等學校」（下稱「中信高中」），並與中信國際實驗教育機構（臺南、新北校區）、中信金融管理學院組成「中信國際學校」系統，提供幼兒園到博士班的完整教育體系，透過國際視野和優質環境，致力提供學生精緻且個人化的學習體驗，提升美語能力並強化國內外升學輔導，培育具備接軌國際的未來人才。

中信國際學校以廣闊的校園型塑優質學習環境，從六大學群鼓勵探索與創造，並且重視運動、音樂與藝文，陶冶孩子的人格。 圖／中信國際學校 提供

中信高中校長謝惠玟表示，隨著學校專注轉型為強化美語能力的國際學校，校方除了學業外，格外重視人格教育的養成，透過新聘外師、調整課程方向，提升教學品質；增聘具5-10年教學經驗的年輕教師，深化親師雙向溝通，確保提供重視個人差異的精緻關懷教育。作為中信國際學校的一員，將參照美國相關學制的課綱課程，不需擁有外國護照即可入學，鼓勵學生在音樂、藝術、運動等多元領域發展，重視孩子的專長與獨立思考能力的培養。

中信國際學校注重孩子的專項運動興趣，包括高爾夫球、足球、籃球等項目，健全孩子未來的人格發展與團隊合作精神。 圖／中信國際學校 提供

除國際學校課程外，校方也為選擇國內升學的學生量身打造「美語菁英班」，加強學生美語能力。「美語菁英班」依國內教育部公布的課綱輔導國內升學，畢業後可以選擇中信金融管理學院的G13國際學程完成國際素養大學課程，再前往國外大學延續國際課程學習。「美語菁英班」規劃專為目標以取得歐美名校碩士學位為目標的家長及學生，先在國內打好基礎，並配合大學期間1-2年出國學習，幫助在大學畢業時順利接軌外國大學研究所。

複製中信國際實驗教育機構在臺南的成功經驗，更名後的中信高中將在萬坪森林校園中提供大臺北地區學生與家長K-12國際學校新選擇，「美語菁英班」將於4月13日、5月11日上午辦理113學年招生說明會，可至官方網站https://ia.ctbc.edu.tw/報名說明會及查詢相關資訊，或致電招生專線(02)2212-5914洽詢。