興國高中繁星輝煌，一甲子培育未來菁英

臺南興國高中創校超過一甲子，近10年已培育出上百位錄取醫學系和牙醫系學生，今年（113年）在學測成績及繁星入學管道大放異彩，多人錄取台清交成頂大明星科系，更有4位學生通過醫牙學系繁星入學第一階段門檻，上榜率百分百，稱霸臺南地區，受到家長的高度肯定。

名師優異教學、學測成績及繁星榜單亮眼

興國高中今年學測成績表現出色，各科滿級分人數達20人次，而四科50級分以上的學生數更大幅成長三成，其中9成學生皆是自興國高中國中部直升。校長黃向吟表示，興國高中推動六年一貫輔導系統，能夠建立學生穩固的學習基礎，學生在穩定的環境與經驗豐富的名師指導下，專注於學業精進和品格培養，教師熟悉每位學生的優勢和需求，能更有效地為學生提供量身訂做的學習支援和輔導。

今年興國高中共有41位優秀學子透過繁星入學管道成功錄取理想大學科系，其中頂大及醫學大學錄取率突破六成，更有四位學生成功通過了醫牙學系的第一階段門檻。展現了學生們的優異潛力，也充分印證了興國高中獨特的教育理念和優質的教學品質。

興國高中今年學測成績表現出色，各科滿級分人數達20人次，而四科50級分以上的學生數量大幅成長三成。 圖／臺南興國高中 提供

多元開發，重視潛能發展

身為南臺灣的升學名校，興國高中不僅重視學生課業表現，更致力於讓學生有多元發展的機會，學校提供高達60多項的選手培訓、豐富的社團活動和自主規劃的校外教學，幫助學生發掘興趣、培養專長，提升團隊合作精神。興國高中選手培訓內容扎實，透過每週固定的培訓活動，學生參加校外競賽都有亮眼的表現，尤其是語文、科學和科技方面，是各項競賽的常勝軍。全國語文競賽每年都有興國高中的學生代表臺南市出賽，為市爭光也為學校增添榮譽。此外，學生參加全國思源科學創意大賽，多次獲得金牌;校內的FRC8790機器人團隊，第一年便奪下新秀全明星獎，去年更前往加拿大參加比賽，與當地凱拉納高中進行交流，拓展國際視野。

興國高中FRC8790機器人團隊，於2023年前往加拿大參加比賽，與當地凱拉納高中進行交流，拓展國際視野。 圖／臺南興國高中 提供

體育和音樂教育，培育身心健康

興國高中也相當重視學生的體育和音樂教育，體育方面，高中籃球隊參加112學年度全國高中籃球聯賽臺南預賽，獲得高男組第六名；棒球隊參加第20屆總統盃慢速壘球錦標賽全國總決賽，榮獲高中男子組亞軍；獨輪車隊參加臺南市獨輪車錦標賽，更是全員奪牌，展現校內長期培訓的優秀成果。在藝文素養上，每年學校舉辦耶誕音樂會與興光達人秀，是歷年來最受學生歡迎的活動，學生歷經無數次的練習，站在舞台上展現自我，盡情綻放活力。

興國高中棒球隊於2023年參加中信盃黑豹旗比賽，和傳統強隊穀保家商進行一場難忘的賽事。 圖／臺南興國高中 提供

導師入班制度，重視品格教育

興國高中不僅重視學生的品格教育，更注重學生的在校安全。110學年度起即實施導師入班制度，導師的座位安排於班級教室後方，隨時留意學生學習及生活情形，增進師生及學生同儕互動，以營造優質班級氣氛。透過導師的隨時關心和細心觀察，學生能夠建立正確的價值觀和人生觀，培養出良好的品德和道德素養。每學年舉辦實體與線上家長座談會，讓家長及老師有順暢的溝通管道，共同營造適合學生學習的環境，也可以了解各科教師教學方法及教學進度，扮演親師與學生間的溝通橋樑。

興國高中實行導師入班制度，隨時關懷學生學習及身心狀況。 圖／臺南興國高中 提供

優質校園環境，促進學業進步

興國高中用心打造優質的校園環境，校內設有溫馨的圖書館，空間寬敞明亮的自主學習教室及電腦查詢區。全新改造的生活館，提供健康餐飲和點心，是學生下課休閒充電的好去處。校方也規劃晚自習和假日返校自習，提供良好的學習環境和讀書氛圍，學生可以在安靜、整潔的教室中專心學習，遠離3C和社群上的干擾，有助於提高學習效率和專注力。在這些自習活動中，學生需要自主安排學習計劃，合理分配時間，培養出良好的學習習慣和自我管理能力，而自習時間學校也安排教師陪同，學生在課業上有任何問題可以隨時提出，老師也能及時給予指導和建議，提高學生的學習效果，加深師生之間的交流和理解。

興國高中用心打造優質的校園環境，校內設有溫馨圖書館及全新改造生活館，貼近學生需求。 圖／臺南興國高中 提供

人性化住宿方案，減少上下學通勤時間

興國高中也為學生提供了人性化住宿方案，學生放學後可以在校內進行自習、參加課外活動，並在晚上安排教師留校輔導下進行學習，有利於提高學習效率和品質，減少學生上下學通勤時間。透過規律的生活作息，也幫助學生培養良好的學習習慣和自律性，建立穩定的學習生活節奏。晚上宿舍管理老師也會代為保管手機，戒斷學生手機成癮問題，促進健康的生活方式和學習效率。

興國高中為學生提供了人性化住宿方案，減少學生上下學的通勤時間，幫助學生培養良好的學習習慣和自律性。 圖／臺南興國高中 提供

興國高中一直以來都以卓越的教學品質和全面發展的教育方式，提供優質的教育資源和良好的成長環境吸引學生和家長的目光。配合學校課程特色，興國高中部設有雙語國際實驗班、法政班、運動軍警組、數理組以及醫科班，期許找到每位學生的亮點，培育出更多優秀的人才，為社會進步和發展做出更大的貢獻。目前國高中部熱烈招生中，歡迎加入興國大家庭，成為耀眼的興國人。

作為一所致力於學生成長和品格培養的學校，興國高中一直在各個方面做出積極的努力，以提供優質的教育資源和良好的成長環境。 圖／臺南興國高中 提供

興國高中醫科班、雙語國際實驗班六年一貫入學說明會場次如下，歡迎家長線上報名。說明會場次：(1) 4/13（六）10:00~11:00(2) 4/20（六）10:00~11:00(3) 4/27（六）14:00~15:00(4) 5/25（六）14:00~15:00(5) 6/15（六）10:00~11:00報名網址: https://reurl.cc/RWZ5V9加line諮詢：