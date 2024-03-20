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立委要中研院改掉「中國」英文名 中研院：改名已擱置
立委三年前要求中研院將外文名字「 Academia Sinica」改掉，避免和中國大陸混淆。中研院院長廖俊智今赴立院業務報告，立委謝衣鳯質詢此一改名議題。中研院秘書處長曾國祥表示，因為多數中研院人不贊成改名，此一提案已經擱置。
中研院的外文名稱是「 Academia Sinica」。Academia Sinica是拉丁文；academia是「學院」，Sinica是形容詞「中國的」。立委范雲之前在立法院質詢時表示，Academia Sinica若在英文版google上查詢，意思會變成「中國科學院」，讓中研院重要研究出現後，國際誤解這是中國大陸的研究，希望中研院能開啟民主討論改名議題，或許能將英文名改為「台灣科學院」。
中研院秘書處長曾國祥回應，對於改名議題，中研院根據民主機制分成幾個階段的討論，首先上游成立一個研議小組，提出一份報告。這份報告再送到各所與各中心，請題所有同仁表達意見，總共回收有400多則意見。第3個階段是提到院士會議去，詢問院士們的意見；最後階段在院務會議作成「擱置」的決定。
曾國祥表示，此一「擱置」決議，代表多數中研院同仁不認為有中研院有改名的必要。
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