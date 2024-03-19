特教心評負擔大 國教署：修法後每份費用提高到1100元

特教老師長期反映心理評量工作嚴重增加工作負擔，一份心評最多可能要花到10天，希望能交由專職人員辦理，以減少現場老師的作業量。對此，國教署表示，目前正在研議修正相關辦法，會朝心評減量的方向進行，並透過評鑑來要求縣市政府落實，且未來心評費用每份將提高到1100元。

去年特殊教育法修法時，許多立委主張讓心評由專職人員辦理，當時教育部表示，若心評人員入法專職化，「方向去了就回不來」。民進黨立委陳培瑜今日協同多名立委舉辦特教議題座談會，特教工作專業人員協會理事金采蓁指出，現行若是感官類別的障礙心評就需要2到3天的評鑑時間，若伴隨智力缺損可能要7到10天，心評專職化可以減少現場老師的作業量，把時間留給學生。

國教署原民特教組組長孫旻儀表示，目前在研議修正高中以下學校心評人員培訓及相關作業參考原則，會朝向減輕教師負擔、心評減量的方向進行。現行法規明定一師總案量以不高於10案為原則，超過的話縣市要調配其他心評人員協助，孫旻儀受訪時說，未來會透過評鑑機制來要求縣市政府落實。

另一方面，孫旻儀指出，修正參考原則時有爭取合理的報酬，未來會明定撰寫心評報告費用一份為1100元。特教老師表示，現行約為每份1000元。

不過，特教工作專業人員協會表示，雖然超過10案可以申請支援，但教師多半不會申請，因為實際上根本沒有額外特教人力可以支援，一師10案是「看得到吃不到」，仍應落實心評專職化才能減輕負擔。協會認為每學年4案、以校內案為主，才是比較合理的案量。

全教總特教委員會主委鍾正信在會中則提到師生比的問題，去年特教法修法後朝向明定師生比的方向前進，5年達到1比8，雖然不可能一步到位，但希望能有定期檢視的機制，來了解師生比的狀況。另外，有家長指出，現行特教班的編制不是以孩子的狀況調配人力需求，而是直接規定國小、國中、高中的班級人數，希望能更精確、更有彈性地進行分班。

對此，孫旻儀表示，目前已經在盤點各校師生比的狀況，將來會逐年改善。目前規劃將特教師生比納入一般補助款的考核，獎勵達標的縣市政府，以達到逐漸降低師生比。