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長時間住宿基地 矯正輔導

聯合報／ 記者李芯／台北報導

教育部國教署將以補助經費，支持地方政府建置「中介教育基地」，且未來司法少年回校前的個案聯繫會議上，應由所就讀學校，指派代表出席，評估能否入校、入班。家長團體指出，中介教育基地應是「住宿式」，讓司法少年長時間待在基地，並有矯正系統持續輔導。

全國教師工會總聯合會理事長侯俊良認為，中介教育基地應可提供司法少年合適教育內容，例如了解學校的行為常規，才能順利銜接其回校學習；其次是經過中介教育的司法少年，若要回到學校，需有評估機制，例如了解其行為常規、具備生活的態度等等。

國教行動聯盟理事長王瀚陽表示，如果中介教育基地只是讓司法少年每天有一段時間待在該處，或待一、兩天就回到學校，並非正確做法。中介教育基地應比照香港的「群育學校」，讓司法少年住宿，並長時間待在基地，不僅能夠照常上課，下課後還有社政的矯正系統進行輔導。

至於學校能派代表評估司法少年能否入校、入班，侯俊良認為是好事，但是學校只能「建議」或有「拒絕」權，需透過法規明定。王瀚陽說，少年司法案件可揭露的資訊有限，例如前科紀錄不能提供給老師，是現行中介機制上，學校端遭遇的大問題；他認為司法院得有個案評估機制，由相關人員及專家學者透過完正評估，確認司法少年是否適合回校，再將報告交由學校討論。

住宿 司法院 機制

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