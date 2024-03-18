桃園非營利幼園增班 教團憂失衡

桃園市公立幼兒園及非營利幼兒園4月開放報名，今年非營利持續增園增班，公幼招生不足者轉型2歲專班，教團擔憂數量控管失衡，幼教老師恐成「類保母」；教育局昨否認失衡，強調需求龐大地區增班設園會充分補助人力和費用，2歲專班也不需擔心問題。

教育局規畫，因八德、中壢等新興地區人口增加快速，113學年度將新設非營利3園18班，包括八德區永豐和東泰非營利幼兒園及中壢區中堅非營利幼兒園。

副局長賴銀奎說，公幼無法增園增班主因仍是場地難尋，非營利幼兒園收費稍多但上課時間更比照私幼，仍是滿足雙薪家庭需求主力。

去年招生最後缺額達506個，多在觀音、新屋、楊梅、龍潭，八德、中壢等區依舊爆滿，「患寡又患不均」遭許多議員關切；桃園市教育產業工會理事長吳明玉昨表示，桃市出生人數2019年起逐年降低，持續增班一定供需失衡，市府應盤整數量、分配人力資源。

吳明玉說，市府將招生不足的公幼轉型2歲專班，恐排擠3至5歲幼生入園機會，且老校要改教室空間及配置非常困難，若逼學校設班，卻違反建築法或相關設置規定，恐有安全疑慮；此外，幼教老師培育過程以教學為主，安排改帶2歲專班恐成「類保母」，有違專業。

教育局回應，桃園出生人口已躍居全國第二，桃園、蘆竹、八德、中壢等區因新興發展、需求龐大、公私比例差距大，市府持續加強增班設園，並未控管失衡。

教育局表示，教保服務工作包括教育及照顧保育工作，且幼兒園招收對象為2至6歲，因應各年段需求調整班型應屬合理；公幼調整為2歲專班過程，也會充分補助相關硬體設施費用，人力部分依幼照法補足，盼共體時艱，一起提供最佳教保服務品質，也不用擔心違規。

今年桃市公幼及非營利幼兒園招生採2階段報名，第1階段招生自4月17日至19日開放，如有餘額才在4月24日至26日辦理第2階段招生；教育局以線上及現場雙軌進行報名作業，家長每階段可依志願序登記2間幼園，報名結束當日公告錄取名單，招生名額4月3日公告。