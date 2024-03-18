準公幼第三期 國教署：月底公布草案

本報日前報導準公幼第三期續約條件及收費調整草案尚未確定，導致家長、園所無所適從。教育部國教署昨回應表示，草案將於三月底定案並對外公布，將朝不影響既有準公共園家長權益方向評估研議。

準公幼第三期即將上路，不少園所正如火如荼招生中，家長更早早卡位，幫孩子報名心儀的準公幼。如今卻因教育部第三期合作要件及收費調整草案進行牛步、配套不明，不僅園所無所適從，家長更是惶惶不安。甚至有家長收到準公幼通知，園所下學期有可能無法續約成為準公幼，孩子若要繼續就讀，就要繳交私立幼兒園的學費，等同費用翻倍。

對此，國教署表示，針對各界反映不得續約或申請條件、調整師生比規畫、原合作園倘未獲續約幼兒就學及補助權益等，將積極蒐集意見與對話，並朝「不影響既有準公共園家長權益」方向評估研議。第三期計畫與相關配套措施，三月底發布。