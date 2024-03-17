觀察站／準公幼政策補破網等6年 教部仍慢吞吞

準公幼第三期即將上路，不少園所近期正如火如荼招生中，不少家長更早早卡位，幫孩子報名心儀的準公幼，如今卻因教育部第三期程合作要件及收費調整草案進行牛步，也不清楚配套，不僅園所無所適從，家長更陷入惶惶不安的情緒之中，搞不清楚孩子到底能不能順利進入準公幼，教育部儼然成為準公幼新亂象的推手。

準公幼政策自二○一八年上路以來，屢遭批評加入條件寬鬆，審核、考核機制也不嚴謹，更缺乏退場機制，使得加入的園所良莠不齊，違反師生比、超收學生、超收學費、不當教保的案件頻傳，但準公幼機制推動至今，經地方政府解除契約者僅十九間園所，也難怪遭教團批評教育部放任準公幼亂象，是在摧毀教育公平性。

面對準公幼的爭議，教育部國教署每次都說將研議修法，然而六年過去，不見國教署有任何作為，直到今年才恍如大夢初醒般，急補破網，公告新版的合作草案。只是幼兒園核定名額、招生作業年初就已經公告，上月底開始許多幼兒園都已經對外招生，但國教署的草案卻仍停留在搜集各方意見，這種嚴重和教學現場脫節的修法進度，令人懷疑國教署真的懂準公幼嗎？

眼看新學年即將入學，草案還未出爐，為了避免後續爭議，地方政府只好先示警，問題是草案尚未通過，無法硬性要求業者退場，業者也可以繼續招生，對家長毫無保障，衍生出另一種招生亂象。

家長是最無辜的一方，選幼園不容易，已就讀的不知能不能繼續念，還在選學校的，不知選中的準公幼會不會被退場。說到底教育部動作可以快點嗎？準公幼都要簽約了，家長能不能安心，新版契約何時出爐，是否溯及既往？有無配套措施？都是教育部該對外講清楚的重點。否則教育部的不作為，恐導致家長、業者雙輸，也賠上政府公信力。